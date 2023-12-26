跌跌不休！滬指失守2900點 逾4000檔個股下跌

A股持續低迷外加上外資因耶誕假期北向資金暫停，導致26日陸股三大指數低開低走，其中幾經波折，滬指再度失守2,900點關口。澎湃新聞引述Wind統計顯示，滬深兩市共有824檔個股上漲，4,397檔下跌，平盤有100檔。

26日收盤，上證綜指跌0.68%，報2,898.88點；科創50指數跌1.43%，報825.26點；深證成指跌1.07%，報9,157.25點；創業板指跌1.26%，報1,808.5點。

另據大智慧VIP數據，滬深兩市共有61檔股票漲幅在9%以上，15檔股票跌幅在9%以上。

在類股表現上，證券時報引述申萬行業數據顯示，石油石化、環保等類股漲幅最大，分別為0.57%、0.30%；電子、計算機、機械設備等類股跌幅最深，跌幅分別為2.16%、2.02%、1.58%。

此外，A股近期量能不足。從資金面來看，A股已連續兩個交易日成交額不足人民幣6,100億元。

綜合陸媒分析，流動性不足原因除了北向資金因耶誕假期暫停、還有企業年末結算、銀行考核、市場缺少「賺錢效應」，資金信心不足、出現基金贖回現象等因素。

證券之星報導，黑崎資本首席投資執行官陳興文認為，缺乏以國家隊為首的大量、長期、持續戰略增量資金入場A股，是導致目前陸股信心不足的核心原因。

東方證券表示，繼續維持「A股市場仍在探底過程，或在2024年春節前後迎來拐點」觀點。