陸放寬小三通可帶6瓶高粱酒 國台辦：打造同城生活圈

大陸廈門海關25日公告，即日起，放寬廈門—金門、泉州—金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，每人允許攜帶6瓶。大陸國台辦發言人朱鳳蓮傍晚也對此回應說，「我們對此樂見並支持」，指大陸支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造廈金、福馬「同城生活圈」，積極回應金馬民眾訴求。

朱鳳蓮說，大陸有關地方海關當天公告實施放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從目前每人允許攜帶4瓶增至6瓶。我們對此樂見並支持。

朱鳳蓮表示，為便利兩岸人員往來，自2006年起，大陸海關放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從每人允許攜帶2瓶增至4瓶。「近年來，金馬民眾希望進一步放寬數量限制的呼聲很高」。

在此之下，朱鳳蓮說，為貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造廈金、福馬「同城生活圈」，大陸積極回應金馬民眾訴求，進一步放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制。

她認為，相信此項政策實施會給台灣同胞特別是金馬民眾帶來更多利多。她表示，「只要是有利於深化兩岸融合發展的事，只要是有助於增進台灣同胞福祉的事，我們都會用情用力去做，把好事辦實、把實事辦好」。

據廈門海關公告，為促進兩岸交流，經大陸海關總署批准，即起放寬廈門—金門、泉州—金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，每人允許攜帶數從4瓶（總量不超過3公升）放寬至6瓶 （總量不超過4.5公升）。

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