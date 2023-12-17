降庫藏股門檻 有助護盤

大陸證監會救市連續出招，發布「上市公司股份回購規則」，意圖推動Ａ股上市公司重視回購（庫藏股）、實施回購、規範回購，並將實施庫藏股觸發條件門檻降低，維護公司價值及股東權益。

證監會也鼓勵回購註銷（註銷庫藏股）減資，可提高每股盈餘，美化財報，大多在上市公司認為自家股價被低估，透過此操作讓市場知道公司看好自身前景。

據統計，今年內有超過1,300家A股公司發布回購公告，涉及資金超過人民幣千億元。

證監會還放寬現有「為維護公司價值及股東權益所必需」回購的條件，「回購規則」將觸發條件之一「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30%」，調整為「累計達到20%」，降低庫藏股門檻。

同時，增設一項「為維護公司價值及股東權益所必需」回購的條件，將「股票收盤價格低於最近一年最高收盤價格50%」作為觸發條件之一，增加回購便利，最近一年股價高低差條件為上市公司運用回購工具多了一種選擇可能。