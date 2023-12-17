聽新聞
test
0:00 / 0:00

降庫藏股門檻 有助護盤

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸證監會救市連續出招，發布「上市公司股份回購規則」，意圖推動Ａ股上市公司重視回購（庫藏股）、實施回購、規範回購，並將實施庫藏股觸發條件門檻降低，維護公司價值及股東權益。

證監會也鼓勵回購註銷（註銷庫藏股）減資，可提高每股盈餘，美化財報，大多在上市公司認為自家股價被低估，透過此操作讓市場知道公司看好自身前景。

據統計，今年內有超過1,300家A股公司發布回購公告，涉及資金超過人民幣千億元。

證監會還放寬現有「為維護公司價值及股東權益所必需」回購的條件，「回購規則」將觸發條件之一「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30%」，調整為「累計達到20%」，降低庫藏股門檻。

同時，增設一項「為維護公司價值及股東權益所必需」回購的條件，將「股票收盤價格低於最近一年最高收盤價格50%」作為觸發條件之一，增加回購便利，最近一年股價高低差條件為上市公司運用回購工具多了一種選擇可能。

上市公司 門檻

延伸閱讀

上市業務宣導 回響熱

這檔金控股明年恢復配息 外資上周大買超卡位

開始賣股才發現！豐田汽車竟持多家上市公司股票 價值破千億美元

2上市公司巧同日公告董事長失聯 都與「中植系」有關？

相關新聞

中美科技合作協定 續簽仍未明

美國駐中國大使伯恩斯十五日表示，他已與中方就續簽有著四十多年歷史、已於今年八月底到期的「中美科技合作協定」展開磋商，預計...

陸推3大工程 房產政策「再定位」

中共今年底的中央經濟、金融工作會議不約而同將房地產視為重點議題，宏觀經濟學家、上海財經大學校長劉元春指出，明年大陸房地產...

陸提振股市 健全配息機制

陸股近兩年表現不佳，在全球股市屬於後段班，在數據上以上證指數來看，去年因疫情等因素大跌15.13%，今年雖解除疫情封鎖，...

大陸LPR利率估不動

中國大陸全國銀行間同業拆借中心將於12月20日發布12月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）。由於人行（大陸央行）1...

降庫藏股門檻 有助護盤

大陸證監會救市連續出招，發布「上市公司股份回購規則」，意圖推動Ａ股上市公司重視回購（庫藏股）、實施回購、規範回購，並將實...

學者躋身富豪！ 陸AI商湯科技創辦人湯曉鷗病逝 享年55歲

號稱中國AI四小龍的「商湯科技」創辦人、大陸人工智慧科學家湯曉鷗15日因病救治無效離世，享年55歲。本身是學者出身的他，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。