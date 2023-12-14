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菲律賓驅逐180位大陸公民 北京：盼切實保護合法權益

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸方面對於菲律賓驅逐180位大陸公民，表示「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。圖為大陸外交部發言人毛寧。美聯社
大陸方面對於菲律賓驅逐180位大陸公民，表示「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。圖為大陸外交部發言人毛寧。美聯社

大陸與菲律賓近期因為南海問題鬧僵，最新消息顯示菲律賓以網路詐騙、性交易為由，驅逐了180位大陸公民，對此大陸外交部表示，暫未注意到有關情況，但「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。

根據法新社報導，菲律賓14日驅逐了180位大陸公民，他們先前因在菲國首都馬尼拉涉嫌性交易和網路詐騙活動而被拘留。先前當地官方於10月的一次行動中，在某處發現了近600人，包括大陸人、韓國人、越南人和菲律賓人，而在這棟大樓內還發現了性玩具、按摩院、卡拉 OK 室和一家餐廳。

菲律賓官員強調，被驅逐出境的大陸公民沒有工作許可證，並且一直在「從事網路詐騙」。

大陸外交部發言人毛寧14日下午就此回應指出，「我還暫時沒有關注到你提到的這個情況，我可以告訴你的是，中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地的法律法規，我們也希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。

根據大陸駐菲律賓使館官網消息，10月11日館方曾指出，大陸一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。根據大陸法律規定，「任何形式的賭博，包括網路博彩、中國公民出境賭博等行為都是違法的」。

館方當時強調，近年來，中菲執法部門保持著良好的溝通與協調，聯合開展了嚴厲打擊跨境賭博、電信網路詐騙等行動，取得了一系列合作成果。使館在此過程中與菲方保持了密切溝通與協作，並依法保護海外大陸公民的合法權益。

僅今年以來，大陸就協助菲方取締了3個非法離岸博弈園區，在這三次行動後迅速核查身份並遣返大陸公民近400人。「雙方有關部門對執法合作成果表示滿意」。

當時館方特別提到，雙方執法合作中發現，部分非法離岸博弈員工「濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返」。大陸願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地；同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網路賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

根據大陸公安部統計，截至10月20日，菲律賓的電信網路詐騙犯罪嫌疑人已有417人移交大陸，其中包括網上在逃人員7名。「這是公安部工作組赴菲律賓開展警務執法合作，嚴厲打擊跨境電信網路詐騙犯罪取得的又一重要戰果」。

網路 菲律賓 詐騙

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