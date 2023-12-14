快訊

林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

中國公布器官捐獻和移植條例 不得買賣人體器官

中央社／ 台北14日電

中國國務院總理李強今天簽署國務院令，公布「人體器官捐獻和移植條例」，其中列明任何組織或個人不得以任何形式買賣人體器官，不得從事與買賣人體器官有關的活動。條例明年5月起施行。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，「人體器官捐獻和移植條例」共50條，列明任何組織或個人不得以任何形式買賣人體器官，不得從事與買賣人體器官有關的活動。人體器官捐獻應當遵循自願、無償的原則。公民享有捐獻或者不捐獻其人體器官的權利；任何組織或者個人不得強迫、欺騙或者利誘他人捐獻人體器官。

此外，條例列明，公民生前表示不同意捐獻遺體器官，任何組織或者個人不得捐獻、獲取該公民的遺體器官；公民生前未表示不同意捐獻其遺體器官，死亡後配偶、成年子女、父母可以共同決定捐獻，決定捐獻應當採用書面形式。

這項條例並指出，公民表示捐獻其人體器官的意願，應當採用書面形式，也可以訂立遺囑。公民對已經表示捐獻其人體器官的意願，有權予以撤銷。任何組織或者個人不得獲取未滿18歲公民的活體器官用於移植。活體器官的接受人限於活體器官捐獻人的配偶、直系血親或者三代以內旁系血親。公民可透過中國紅十字會總會建立的登記服務系統，表示捐獻其遺體器官的意願。

條例並對於醫療機構實施人體器官移植手術的費用等作出規定。

中國社會非法買賣人體器官的消息長久以來一直不斷，其中部分傳聞極為駭人，包括對特定宗教傾向民眾活摘器官，以及為了特權人士或是金錢因素而在死刑犯或家屬不知情或不同意情況下摘取器官以供移植。

器官 配偶 國務院 李強

延伸閱讀

大陸壽險業籌500億人民幣護盤基金！習近平「既要又要」嚇壞金融圈

李強晤新加坡準接班人 推升合作

范德賴恩：歐盟不會一直容忍與中國貿易逆差擴大

功歸誰、責誰擔？中共金融領導機構兩名主任出爐

相關新聞

人民幣在岸大升500基點 來到7.13的半個月高點

受到美國聯準會明年可能降息影響，在岸及離岸人民幣對美元應聲大漲，其中，在岸人民幣14日早盤直線拉升至7.13附近來到半個...

大陸老年化持續發展 65歲以上人口扶養比升至21.8%

大陸人口老年化趨勢持續發展，最新的官方統計數據顯示，60歲以上老人已達2.8億人，65歲以上老年人口扶養比已經升為21....

中國公布器官捐獻和移植條例 不得買賣人體器官

中國國務院總理李強今天簽署國務院令，公布「人體器官捐獻和移植條例」，其中列明任何組織或個人不得以任何形式買賣人體器官，不...

想跟中國脫鉤「不可能」 WSJ：「中國製造」洗產地 從別國入美

日前中歐峰會開幕前，法國世界報援引報導說，歐盟已愈來愈難以容忍與中國貿易逆差擴大，而且「去風險」已是歐盟共識，但是，歐盟...

香港海洋公園收入增54%賺逾億 虧損8年終止血

隨著社會全面復常，各旅遊景點的入場人次大幅回升，近年連年虧蝕的海洋公園報捷轉虧為盈。根據海洋公園昨日公布2022/23年...

解構「瘋狂小楊哥」 能讓明星甘願為他們打工

從安徽六安的留守兒童，到一億粉絲的「網紅主播」，再到產值百億集團的董事長，「瘋狂小楊哥」趕上時代紅利，達人與平台一起實現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。