陸太陽能業進寒冬 醞釀大裁員

中國大陸太陽能業在產能過剩、訂單減少、銷售淡季等多重因素影響下，已經進入寒冬，正在醞釀一波大規模裁員，包括太陽能龍頭企業隆基綠能及協鑫集團等十幾家企業，都傳出裁員的消息，裁員的工廠遍及河北、江蘇及浙江等多個省分。

綜合華夏能源網、界面新聞報導，大陸業界流傳出企業大裁員統計表，列出十多家太陽能企業的減產、關閉、裁員等計畫，甚至詳述裁員人數及比率，隆基綠能就傳出要裁員一萬人（去年底員工總數六萬人）。該名單顯示，出現減產、停產甚至產能退出、裁員狀況的企業，涉及範圍遍及河北、內蒙、雲南、江蘇、浙江、陝西、四川等省分。

陸企：正常組織優化

隆基綠能公司發言人就裁員消息回應，公司每年年底會根據年度績效考核情況及市場變化，執行「組織優化」，這些都是正常情況；關於市場傳出的裁員人數，公司現在並未有明確的比率或人數，後續要依接下來的變化而定。

隆基綠能強調，此前在九月業績說明會上，公司已經明確後續的擴產規畫，目前在新技術方面也在持續推進產能建設，原來的產能會根據市場狀況進行一定的調整，並升級產線，具體情況要看公司內部評估結果。

協鑫集團消息人士指出，公司位居產業鏈上游，目前太陽能產業鏈上游未出現大規模裁員，但裁員現象在中下游設備廠商，特別是小企業較明顯，不過很多企業不會直接裁員，而是選擇不開工或放很久的停產假，員工只能拿較低的基本工資。

有太陽能製造企業員工指出，該公司拉晶（光矽材料製造工序）產能已停一半，過往生產線是三班制，如今是四班制。他透露，現在「員工請假就批、想休幾天休幾天」，這種狀況已持續兩個月。

界面新聞統計，過去三年，大陸太陽能行業從業人員數量急劇上升，二○二○年六十一家Ａ股太陽能上市公司，從業人員合計廿五點九八萬人；二○二一年達卅一點一九萬人，年增二成。去年從業人員激增至四十點六七萬人，年增三成，今年太陽能從業人員是否因裁員而減少，受到關注。