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陸機構：料2024年大陸乘用車市場銷量年增3.2%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中汽數據節能戰略研究室室主任陳川11日在「2024中國汽車市場發展預測峰會」上預計，2024年乘用車市場（大陸國內終端零售，不含出口）整體增速可達3.2%。（中新社）
中汽數據節能戰略研究室室主任陳川11日在「2024中國汽車市場發展預測峰會」上預計，2024年乘用車市場（大陸國內終端零售，不含出口）整體增速可達3.2%。（中新社）

中汽數據節能戰略研究室室主任陳川11日在「2024中國汽車市場發展預測峰會」上預計，2024年乘用車市場（大陸國內終端零售，不含出口）整體增速可達3.2%，銷量預計可增加70萬輛達到2,250萬輛。

陳川指出，2024年商用車市場進一步延續復甦態勢，更新需求是銷量增長主力，整體銷量達到330萬輛左右，年增13.0%。而新能源車依舊是2024年亮點，陳川表示，新能源乘用車銷量968萬輛，增速29.9%，滲透率43%；新能源商用車銷量46萬輛，增速32.8%。滲透率14.1%。

國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青則預計，2024年汽車市場批發銷量繼續保持5%左右增長。王青也做出預測，到2030年，汽車銷量將保持年均2%-3%左右的潛在增速。

此前，中汽協在2022年底預測，2023年大陸汽車總銷量為2,760萬輛，年增3％。其中，乘用車銷量為2,380萬輛，商用車銷量為380萬輛，新能源汽車銷量為900萬輛。

中汽協同時發布11月大陸汽車銷量數據，汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，較上期分別增長7%和4.1%，年增率分別為29.4%和27.4%；11月，汽車大陸國內銷量248.8萬輛，較上月增長5.2%，年增24.3%，汽車出口48.2萬輛月減1.1%，年增46.3%。

在新能源車方面，11月新能源汽車產銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場佔有率達到34.5%。

中汽協指出，11月汽車市場熱度延續，借助「雙11」大促等消費浪潮，購車需求進一步釋放，市場表現持續向好、超出預期。預計在政策效果顯現、各地車展與車企促銷下，12月汽車市場將會持續向好，再現年底「翹尾」現象。汽車產銷全年有望創造歷史新高，超預期完成全年預測目標。

車展 雙11 國務院

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