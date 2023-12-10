大摩：明年房市仍面臨挑戰

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

投行摩根士丹利（大摩）發表展望報告指出，在基數效應下，明年大陸房市將呈上半年低迷、下半年持穩，預計新屋銷量年跌5%，房價跌4%，而土地銷售疲軟將導致房屋新開工數量減少10%。

此外，大摩報告指出，民營房企明年流動性改善預料仍有限，債務到期高峰落在3月、4月和8月，龍頭國企將有更多空間透過主導土地拍賣市場，提高市場占有率。

大摩指出，投資者情緒仍然脆弱，繼續建議持有擁有豐富土地儲備的低風險、防禦性藍籌國有房企，例如華潤置地和中國海外發展，並認為優質的混合所有制和民營房企也會有良好的風險回報，例如綠城中國和龍湖集團。

大摩預料，大多數大陸房開發商預計將在明年底前達到人行要求的「三條紅線」，從而降低行業的槓桿率和風險。至於資產負債表穩健、融資能力強、執行力強的開發商，市場占有率將擴大，尤其是國營企業。

風險 資產

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