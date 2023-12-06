信評展望遭降至負面 陸財部喊沒必要擔憂

國際信評機構穆迪昨（5）日對大陸主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」，大陸財政部立即回應「感到失望」，強調大陸負債率低，地方債務處置有成效，且房地產對地方財政影響可控，「穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂沒有必要」。

大陸財政部表示，大陸有強大內需市場，就業物價總體平穩，疫情「疤痕效應」逐漸消退，經濟循環暢通，內生動力不斷增強，這些都將推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

對於穆迪報告特別提及地方債務的擔憂，大陸財政部指出，大陸防範化解地方政府債務風險制度體系已建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制，地方政府債務處置工作有成效。

官方數據顯示，截至2022年底，大陸全國政府債務餘額為人民幣61兆元，法定負債率（政府債務餘額與GDP之比）為50.4%，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家。

對於地方隱性債務問題，大陸財政部表示，目前已提出一籃子作法，包括三點：一完善常態化監測機制，二是堅決遏制隱性債務增量，三是穩妥化解隱性債務存量等。

穆迪關注房地產對大陸地方財政的影響，大陸財政部稱，已多措並舉支持地方財政平穩運行，包括積極安排中央對地方的轉移支付、督促地方加強資金統籌，優化支出結構，盤活存量資金，完善地方稅制。