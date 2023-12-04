從投行看大陸／延長台籍個人所得稅優惠政策解析

台籍個人年終獎金等個人所得稅優惠延長至2027年。

台籍個人只要每年在大陸居住累計滿183天，就構成大陸《個人所得稅法》中定義的居民個人，2023年8月大陸財政部、稅務總局將與台籍個人關係密切的全年一次性獎金，和外籍個人相關津補貼，及上市公司股權激勵政策，都延續執行至2027年12月31日。

一、全年一次性獎金

年終獎金或是業務獎金等，公司發給員工一年一次的獎金就是稅法中所謂的「全年一次性獎金」，可以不併入當年綜合所得，以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數額，再參照適用的月度綜合所得稅率表，確定適用稅率和速算扣除數，以單獨計算納稅。計算公式為應納稅額＝全年一次性獎金收入×適用稅率－速算扣除數。

另一方面，台籍個人取得的全年一次性獎金，也可以選擇併入當年綜合所得計算納稅，如果台籍個人薪資較高，通常情況下採用單獨計稅方法的應納稅額，應該會少於併入當年綜合所得計算的金額才對。

如果是沒有每年在大陸住滿183天的台籍個人，因為是稅法中的非居民個人，那單獨按照「財政部 稅務總局公告2019年第35號」規定來計算當月收入額，並參照適用月度綜合所得稅率表來計算應納稅額，計算公式為當月數月獎金應納稅額=[（數月獎金收入額÷6）×適用稅率－速算扣除數]×6。

須注意的是，在一個納稅年度內，上述單獨計稅方法只允許採用一次；其次居民個人取得除全年一次性獎金以外的其它各種名目獎金，如季度獎、加班獎、先進獎等，都須與當月工資薪金收入合併計稅。

二、外籍個人相關津補貼

台籍個人在大陸取得住房補貼、子女教育費、語言訓練費等八項補貼，既可以選擇享受個人所得稅專項附加扣除，也可以選擇按照「財稅字〔1994〕020號、國稅發〔1997〕54號、 財稅〔2004〕29號」文件規定，享受相關津補貼免稅優惠政策，但不得同時享受，且一經選擇，在一個納稅年度內不得變更。

至於未每年住滿183天的台籍非居民個人，就算取得上述補貼，也不能享受個人所得稅專項附加扣除，只能適用津補貼免稅優惠政策，而且就算選擇享受相關津補貼免稅優惠政策，也需提供有效支出憑證等材料，經主管稅務機關審核後才能予以免稅。

三、上市公司股權激勵

屬於居民個人的台籍個人，在取得上市公司實施的股票期權、股票增值權、限制性股票、股權獎勵等股權激勵時，須注意符合「財稅〔2005〕35號 、財稅〔2009〕5號、財稅〔2015〕116號、 財稅〔2016〕101號」文件規定，可不併入當年綜合所得，須全額單獨適用年度綜合所得稅率表計算納稅，計算公式為：應納稅額＝股權激勵收入×適用稅率-速算扣除數-本納稅年度內股權激勵所得已納稅額。

至於非居民個人的台籍居民，其一個月內取得股權激勵所得，單獨計算當月收入額，適用月度綜合所得稅率表計算應納稅額，計算公式為當月股權激勵所得應納稅額＝[（本公曆年度內股權激勵所得合計額÷6）×適用稅率-速算扣除數]×6 - 本公曆年度內股權激勵所得已納稅額。

境內企業以境外企業股權為標的，對員工進行股權激勵，除了不能享受單獨計稅政策，還需按照工資薪金所得扣繳個人所得稅。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)