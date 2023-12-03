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25年來首次！日汽車大廠本田宣布 與陸合資企業裁員約900人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
廣汽本田12月2日宣布，由於迅速轉向電動車市場，該公司將解僱其中國合資企業——廣汽本田公司約900名合約工。圖／取自廣汽本田微博
廣汽本田12月2日宣布，由於迅速轉向電動車市場，該公司將解僱其中國合資企業——廣汽本田公司約900名合約工。圖／取自廣汽本田微博

大陸電動車產業蓬勃發展，這也使當地傳統車廠面臨前所未有的挑戰。日本汽車大廠本田汽車於12月2日表示，由於迅速轉向電動車市場，該公司將解僱其中國合資企業——廣汽本田公司約900名合約工。

陸媒《IT之家》指出，本田發言人表示，此次裁員相當於該合資企業約1萬3,000名員工的7%。該公司稱，其產量正在減少，因此派遣合約也隨之終止，但公司未透露哪些車型的產量被削減。根據當地規定，廣汽本田將對提前離職的合約工進行補償。

本田汽車指出，此次裁員計劃是本田汽車自1998年與中國廣州汽車公司合資生產汽車25年來，第一次實施裁員措施。

報導提到，廣汽本田今年前十個月的銷量總計約為49萬輛，年減18.5%。且由於美國強勁的需求，本田1月至10 月在全球售出320萬輛汽車，而占總銷量30%的中國市場銷售額則較去年同期下降近五分之一。

公開資料顯示，不只本田，今年7月有還消息稱，豐田汽車在其合資企業廣汽豐田汽車裁員約1,000名員工，其另一家中國合資企業一汽豐田從12月1日起部分停產。

路透此前引述豐田發言人指出，豐田與大陸國有企業一汽在天津的合資企業計劃停產，稱豐田正在根據「車型構成的變化」調整生產，旨在應對汽油車銷售疲軟的問題。

據了解，廣汽三菱已在今年10月宣布，將成為廣汽重組集團全資子公司，工廠產能由埃安接收。

本田 日本

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