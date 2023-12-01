江淮公告與華為造車細節... 江淮研發生產 華為通路銷售

江淮與華為的合作車型離上市越來越近了。江淮汽車1日公告，將與華為終端強強聯合，優勢互補，雙方將基於華為智慧汽車解決方案，在產品開發、生產製造、銷售、服務等多個領域全面合作。由江淮汽車負責研發生產，華為負責銷售通路。

這也是江淮方面首次公開表示與華為合作造車，又一款「華為系」車型或將很快問世。

澎湃新聞報導，江淮表示，為確保合作車型按照約定的計劃按時上市，雙方一致同意進行分工和配合，同時，雙方承諾將按照約定的職責和分工充分保障本合作項目各階段的資源投入，包括但不限於人力資源、產線資源、供應鏈資源和資金等。

公告對雙方的職責與分工進行了簡單介紹。值得注意的是，雙方合作的這款車型也將進入華為的銷售通路。

在產品開發上，合作車型的產品開發由江淮汽車整體負責，具體分工以華為終端與江淮汽車簽署的相關協議為準。

生產製造方面，江淮汽車負責打造先進的生產基地，充分發揮江淮汽車在先進製造領域的優勢，依托工業互聯網和成熟的製造管理經驗為用戶提供智能製造全方面解決方案。

銷售方面，鑑於華為終端擁有全球化的銷售網絡、強大的品牌營銷和用戶運營能力，江淮汽車同意華為終端或指定的第三方在全球範圍內獨家提供合作車型的銷售服務。

服務方面，為了實現高效、便利和高品質交付，華為終端與江淮汽車將圍繞合作車型共同搭建「以用戶為中心」的服務體系。

今年以來，華為與江淮合作造車的傳聞不時出現，不過雙方一直沒有正面回應。

今年8月，天風國際證券分析師郭明錤曾透露，華為正與江淮汽車合作開發售價約人民幣100萬元的MPV車型。隨後有消息指出該車型將在2024年上半年上市。

今年6月9日，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長餘承東在中國汽車重慶論壇上說，華為與奇瑞汽車、江淮汽車、北汽等車廠進行智選車模式的合作，會發布不同的車型。

近期，余承東公開表示，繼問界、智界之後，還會有兩個「界」，來自北汽和江淮，進一步坐實了江淮加入「華為系」一事。

除了在車型上的合作，日前江淮汽車是否入股華為新成立的智慧汽車系統公司也成為了市場的焦點。不過本次公告並未提及此事，從外界來看，此事目前仍懸而未決。

11月26日，華為宣布擬設立一家從事汽車智慧系統及零件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，並表示將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。

11月27日，江淮汽車在官網發表聲明表示「高度關注，積極與華為共同探討參與投資及合作的相關事宜。」

但當天晚間，江淮發布說明稱，未收到華為共同投資邀請，未參與投資及資本合作相關事項。