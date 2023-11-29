陸央行與阿聯酋續簽本幣互換協議 規模350億人民幣

大陸央行網站昨消息，中國人民銀行行長潘功勝昨在香港出席國際清算銀行特別行長會期間會見了阿聯酋中央銀行行長哈立德·塔米米，就中阿金融合作等議題交換了意見。會見後，雙方續簽了《中國人民銀行與阿聯酋中央銀行人民幣/迪拉姆雙邊本幣互換協議》，協議有效期五年，互換規模為350億元人民幣/180億阿聯酋迪拉姆。

消息並稱，雙方也簽署了《關於加強央行數位貨幣合作的諒解備忘錄》。大陸與阿聯酋是在2012年首次簽署本幣互換協議，當年1月18日，時任大陸國務院總理溫家寶出席在阿聯酋沙迦舉行的中阿合作論壇第四屆企業家大會暨投資研討會開幕式，溫家寶在致詞中透露，中國與阿聯酋政府簽署了350億元人民幣的本幣互換協議。

當時他說，這是中國與阿拉伯國家簽署的首個本幣互換協議。希望這次訪問能推動中國與海灣國家的合作再上一個台階，讓中國與阿拉伯國家的關係更加密切。

而阿聯酋與中國的這一本幣互換協議在簽署了11年後，終於也敲開了OPEC石油組織的老大沙烏地阿拉伯的大門，中國人民銀行11月20日稱，經中國國務院批准，近日中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模爲500億元人民幣/260億沙特里亞爾，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。

這次阿聯酋再續簽5年，規模略遜於沙烏地阿拉伯，只有350億人民幣，但效期5年則比沙烏地的3年要長。