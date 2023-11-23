大陸全國台聯副會長江爾雄　任福建副省長

福建省23日召開福建第十四屆人大常委會第七次會議閉幕，會議上表決通過，任命江爾雄為福建省人民政府副省長。與此同時，江爾雄還是大陸對台重要統戰組織之一的大陸全國台聯副會長，並擔任台盟中央常委、福建省台聯會長、大陸全國政協委員等職。

據北京日報，福建省十四屆人大常委會第七次會議閉幕。會議表決通過了有關人事事項。

會上，決定任命江爾雄為福建省人民政府副省長。同時，因工作調整，決定接受江爾雄辭去福建省第十四屆人民代表大會常務委員會副主任職務的請求，報福建省人民代表大會備案。

近年大陸積極透過福建推動對台工作，包括日前發布支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，如今，出身福建，長期在台聯體系工作的江爾雄，被進一步任命為福建省副省長受到關注。

公開資訊顯示，江爾雄，女，漢族，1967年1月生，台灣彰化人，1996年3月加入共產黨，2006年3月加入台灣民主自治同盟，畢業於廈門大學，經濟學學士學位。

目前，她是第十四屆大陸全國政協常委、經濟委員會委員，福建省副省長，台盟中央常委，台盟福建省委會主委，中華全國台灣同胞聯誼會（大陸全國台聯）副會長，福建省台灣同胞聯誼會（福建省台聯）會長。她也擔任過所謂的中共十九大、二十大「台灣省籍」代表，以及第十二屆大陸全國人大代表，第十三屆大陸全國政協委員。

大陸全國台聯全稱為「中華全國台灣同胞聯誼會」，1981年在北京成立，在大陸各省市都設有分會，扮演共產黨、大陸政府與在陸台灣人溝通的橋樑，早期成員以滯留大陸台灣人、在陸台籍人士為主，現主要為台二代、台三代，工作重心也主要放在促進兩岸交流與統戰，例如文化、青年等領域。

值得注意的是，去年底接任大陸全國台聯會長一職的鄭建閩，原先也是福建副省長。

另據中新社報導，近期19到25日，第十四屆大陸全國人大「台灣省代表團」剛好正在福建視察，代表團並於20日與福建省人大、省政府相關負責人在福州進行座談，期間，代表團還將前往平潭綜合實驗區、漳浦台灣農民創業園、古雷開發區及廈門五通碼頭等地視察。