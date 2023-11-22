大陸鬥魚CEO陳少杰被捕原因確定了：涉開設賭場罪

大陸直播平台「鬥魚」的CEO陳少杰在昨晚由鬥魚公司證實已於11月16日被捕後，今天進一步獲大陸警方證實，且公開了他被逮捕的罪名是「開設賭場罪」；成都都江堰公安局發布警方通報稱：「我局經偵查查明，陳某杰（男，39歲）涉嫌開設賭場罪。 目前，陳某杰已被依法執行逮捕。 案件正在進一步偵辦中。

陳少杰失聯的消息先前已在業界傳播已久，他剛失聯時，「鬥魚證實CEO陳少杰失聯」的消息曾衝上熱搜第一。當時即有陸媒就相關內容向鬥魚方面求證，當時鬥魚方面表示公司並沒有官方回應。但昨晚鬥魚發布訊息，確認陳少杰於11月16日左右即被成都警方逮捕。

陳少杰是在2010年買下了大陸「二次元網站鼻祖」A站，其後在A站成立了「生放送」頻道；2014年，他將「生放送」頻道從A站獨立出去，更名為「鬥魚TV」。2019年7月，鬥魚在美國納斯達克掛牌，當日市值接近40億美元。同年10月，陳少杰以25億元的身家，名列《2019年胡潤百富榜》第1507名。

這次陳少杰一失聯，業內即傳出可能與之前涉嫌賭博的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關，「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動。而今天成都都江堰公安局的微博公布他涉及「開設賭場罪」，雖未公布具體案情，但與傳言十分一致。