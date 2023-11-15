MSCI中國指數新納19檔股票 半導體、電動車受青睞

全球知名指數公司明晟（MSCI）15日公布11月季度指數審核變更結果。在全球標準指數系列下的MSCI中國指數新納入19檔股票包括華晨中國、零跑汽車及匯頂科技等，同時剔除美東汽車、華潤水泥、九毛九等19檔股票。調整將於30日收盤後生效。本次新納入的成分股中，半導體相關企業佔據多數。

一般而言，個股進入MSCI中國指數，意味進入了MSCI全球標準指數系列，因而將獲得大量被動資金追蹤。值得注意的是，被MSCI指數新納入的個股，往往在當天尾盤迎來海外被動指數資金卡點買入。

這次納入標的19檔股票為：盛美上海、凱賽生物、中國廣核、新諾威、中船科技、華大九天、海瀾之家、華海清科、海光信息、歐菲光、潤澤科技、聯影醫療、匯頂科技、四川長虹、天風證券、同方股份、張江高科等17檔A股股票，還有零跑汽車、華晨中國等2檔港股股票。其中，從事清潔能源業的中國廣核是新增中市值最大的公司。

具體而言，本次調整中半導體設備企業備受青睞，包括半導體設備製造商的盛美上海、華海清科；從事集成電路設計、製造和封裝的EDA工具軟體開發的華大九天、匯頂科技，以及從事高端處理器、加速器等計算晶片產品和系統的研究、開發的海光信息等。

此外，電動車也受到關注。比如電動車新勢力的零跑汽車，近期公布第三季業績，淨虧損收窄26.43%，毛利率1.2%提前達成轉正的目標，代表離盈利腳步越來越近。第三季汽車總交付量為44,325輛，年增24.5%，創下單季度交付新高。

值得注意的是，鏡頭大廠歐菲光2月才遭MSCI中國指數剔除，此前該公司在2021年遭蘋果剔除供應鏈後營收直墜，但今年以來逐步翻身，從第一季虧損人民幣3.8億元，到第二季利潤轉正，盈利人民幣439萬元，第3季利潤擴大至人民幣5,432萬元。與此同時，歐菲光的股價截至10月底漲幅超127％。外界推測華為Mate 60系列，其前後置攝像頭以及指紋模組，均出自歐菲光。