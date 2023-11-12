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雙11正式收官！陸當天快遞業務量達6.39億件 京東、天貓未公布總交易量

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
「雙11」當天大陸全國快遞業務量達到6.39億件，為平日的1.87倍。（取自大陸國家郵政局微博）
「雙11」當天大陸全國快遞業務量達到6.39億件，為平日的1.87倍。（取自大陸國家郵政局微博）

大陸一年一度最大購物檔期「雙11」正式落幕。大陸國家郵政局宣布最新監測數據指出，今年11月1至11日期間大陸郵政快遞企業共計攬收快遞包裹達52.64億件，年增23.22%。另，在日均業務量上為平日業務量的1.4倍之多。其中，光是雙11當天就攬收包裹達6.39億件，更為平日業務量的1.87倍，年增15.76%。

據新華社，今年大陸快遞業務旺季從11月1日開始，到2024年春節前夕結束，時間長達102天。就現階段而言，今年快遞業務旺季將繼續在11月1日和11月11日形成兩波高峰。

陸媒IT之家指出，大陸國家郵政局此前公布了2023年第三季郵政業用戶申訴情況，其中，郵政速遞、順豐速運、京東快遞排名滿意度前三。用戶對郵政管理部門處理有效申訴的滿意度率為96.6%，對中國郵政集團有限公司（普遍服務業務）有效申訴處理滿意度率為94.7%，對快遞企業有效申訴處理滿意度率為94.8%。

用戶對快遞服務問題申訴6.47萬件，其中有效申訴為4,304 件，佔比6.65%。有效申訴涉及的主要問題依序是快件遺失短少、投遞服務和快件損毀，分別佔有效申訴總量的31.83%、30.74% 和16.38%。

此外，由於京東及阿里巴巴旗下天貓在此次雙11結束後，雙雙再次延續去年做法未公布各自的總交易量，有陸媒直指京東和天貓再次「默契十足」，僅用用戶規模和直播數據「潦草交差」。

不過，淘天集團提到，天貓雙11圓滿結束，在10月24日至11月11日內，商品交易額（GMV）、訂單量及參與商家等指標，均按年錄得走升。其中，截至11月11日0時，402個品牌成交額突破1億元（人民幣，下同），3.8萬個品牌成交額按年增長超過100%。

而京東則稱，雙11成交額、訂單量、使用者數齊創新高，超過60個品牌銷售破10億元，品牌成交額增長3至5倍，採銷直播總觀看人數破3.8億。

「雙11」已於11月11日24點正式收官，由於阿里、京東今年依舊未公布該檔期總交易量，被陸媒暗指「默契十足」且「潦草交差」。（取自大陸國家郵政局微博）
「雙11」已於11月11日24點正式收官，由於阿里、京東今年依舊未公布該檔期總交易量，被陸媒暗指「默契十足」且「潦草交差」。（取自大陸國家郵政局微博）

雙11 天貓 阿里巴巴 京東集團

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