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網傳需補1800億人民幣稅金、土地收歸國有 富士康首度在微博發聲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
鴻海旗下富士康在中國被查稅。(路透)
鴻海旗下富士康在中國被查稅。(路透)

近期富士康旗下企業遭大陸相關單位稽查稅務、土地等訊息引起關注，網路有各種推測。對此，富士康科技集團2日在微博發表聲明指出，近日網傳「富士康被徹查，需補稅1800億（人民幣），約2萬個足球場大的土地將被收回國有。」等內容消息，均為謠言。並稱將對相關謠言發布者和帳號追責的權利。這也是自查稅新聞傳出以來，富士康科技集團官方微博首度發出的相關公告。

富士康公告指出，「個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在多平台渠道發布失實內容，嚴重侵害了我集團聲譽，造成了極大負面影響，性質極其惡劣。富士康始終堅持合法合規經營，目前，集團生產經營正常有序。請廣大網民明辨是非，勿信謠傳謠，果斷舉報。」

隨著富士康被查稅議題的發酵，大陸網路自媒體有視頻言論，針對富士康在大陸的土地、經營狀況介紹，並以2萬個足球場大廠房土地收歸國有，補稅人民幣1800億為標題在網路傳播。

環球時報10月22日報導，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

富士康母公司鴻海集團回應稱：「合法合規為集團在全球各地的基本原則。我們會積極配合相關單位的相關作業。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮10月25日回應表示，大陸有關方面依法依規對所有企業一視同仁，展開遵紀守法的調查是正常的執法行為。台企在大陸分享增長紅利，獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

查稅 網路 富士康 微博

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