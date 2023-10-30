北京二手房市 吹冷風

北京住建委官網數據顯示，截至26日，北京10月二手房成交量年減3.5%，月減28.6%，但二手房掛牌量再創新高，顯示北京在「認房不認貸」後，二手房市場再度遇冷。近期一線城市廣州、上海針對部分區域、人群放鬆限購，分析普遍認為北京與深圳有可能按照區域、因需施策原則，部分跟進。

麥田房產統計數據顯示，10月北京二手房掛牌量和9月相比增加3%，但第四周掛牌量較第三周有所回落。而掛牌價（麥田覆蓋樓盤）較上月略有下降。雖掛牌價波動不明顯，但從實際成交價來看，很多區域二手房成交價較今年2、3月已明顯下滑，且二手房成交房源議價空間較9月擴大1.66個百分點，創下年內新高。

麥田房產分析師表示，隨著市場成交放緩，愈來愈多的業主想透過調低掛牌價的方式增加房源競爭力，加快成交。而二手房掛牌量仍處於歷史高位，對於購房者來說，買房時可以比年初有更多的選擇空間。

而一線城市實施「認房不認貸」滿月後，各地樓市需求逐漸入市、成交衝高回落，對於政策效力減弱，外界關注下一步刺激樓市措施。

中國新聞網報導，上海市金山區24日發布文件放寬具備「非滬籍」、「三年個稅或社保」和「單身」，且經人才管理部門認定的人才群體購房條件；廣州市9月20日也發布，將非戶籍人口首套房購置納稅社保年限從五年縮減至兩年，同時解除黃埔、番禺、花都、白雲區部分地區s限購。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，「一、二線城市未來都可能做政策優化，基本套路類似上海金山。一是外圍庫存去化壓力和房價下跌壓力大的區域；二是與區域人才引進相結合；三是仍然有所保留，比如對社保年限的要求。」

中指研究院市場研究總監陳文靜分析，北京、深圳核心區保持限購仍有必要，但郊區庫存壓力突出，郊區限購政策有望優化。