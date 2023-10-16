傳美因輝達供貨大陸將調制裁 陸外交部：中方密切關注

路透報導，為圍堵之前對華晶片制裁漏洞，美方將採取措施防止美國的晶片製造商繞過美國政府的限制向中國出售產品。對此，大陸外交部發言人毛寧16日在記者會上指出，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

毛寧對此表示，中方已經多次就美國對華晶片出口管制表明立場，「我們認為美方應當停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產供鏈的穩定。」

路透16日引述美國官員消息指出，美國將採取措施，防止美國晶片製造商向大陸出售規避政府限制的半導體，新規則將針對效能未達此前限制出口標準的人工智惠AI晶片，同時要求晶片公司報告出貨量。

去年，美國政府禁止輝達向大陸客戶輸出其兩個最先進的AI晶片，不過，輝達很快為大陸市場推出改版晶片，雖然效能完善度較低，但能繞過美國出口管制，其中一款名為H800。儘管美國官員拒絕確定哪些額外的晶片將被禁止，但輝達的H800出現引發政府關注大陸半導體來源。