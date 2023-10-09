華為有望跨入衛星網路業務

大陸工信部推出新政策，要試點擴大開放增值電信業務，加大對民企參與行動通信轉售等業務和服務創新的支持力度，分步驟、分階段推進衛星網路業務准入制度改革，不斷拓寬民企參與電信業務經營的渠道和範圍。外界認為，在上述制度開放下，華為後續或有望涉入電信通訊相關業務。

華為Mate60Pro手機可接通衛星電話，在天線、耗能技術上有所突破。華為使用的天通一號系列衛星在商用上僅由中國電信代理，未來在新規定下，華為會否自行入局，或是產生不同合作模式，也備受關注。

在推進衛星網路業務准入制度改革上，中信證券估算，近年來衛星網路新技術不斷湧現，有源相控陣、激光通信、3D列印等技術發展或催生行業新業態。預計大陸衛星互聯網將迎來十年黃金發展期，帶動人民幣上兆元級的產業發展空間。

工信部新政策還提及營造開放共享的網路行業生態，完善投訴舉報處置機制，優化投訴受理和轉辦流程；加快推進5G網絡與千兆光網協同建設，持續提升「雙千兆」覆蓋廣度和深度。