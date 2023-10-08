歷史經驗 A股長假後看漲

從大陸A股歷史來看，十一長假後整體行情「漲多跌少」。統計顯示，自2011年至2022年最近12年的十一假期後首個交易日中，滬深指數僅在2011年、2012年、2018年、2022年出現下跌，其餘8次均以上漲報收，占比達67%。

新浪財經報導，Wind數據顯示，近年十一假期後首日各類股上漲機率均超50%，其中，消費類股中的美容護理、農林牧漁行業上漲機率最高，均達到83.3%。

假期後5日各類股的上漲機率亦均超50%，其中景氣循環類股中的建築材料、交通運輸、汽車行業，消費類股中的紡織服飾、美容護理行業，以及成長行業中的輕工製造業上漲機率最高，均達91.7%。假期後10日，僅景氣循環類股的煤炭、有色金屬產業的上漲機率低於50%。金融類股中的非銀金融業上漲機率最高，達91.7%。

從近12年假期後各類股的收益情況來看，假期後首日僅消費類股中的社會服務業平均為負；農林牧漁行業的平均最高，達1.81%。

若從假期後5日來看，各類股均達平均正收益，消費類股中的農林牧漁、紡織服飾業，以及穩定類股中的電力設備產業的平均收益均超3%。