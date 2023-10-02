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5G基地台耗電有解？華為預告推出環保超低耗電5W基地台

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為。（美聯社）
華為。（美聯社）

華為Mate60 pro 手機晶片突破美國制裁、推出超越藍芽技術的「星閃」後，華為再推新品，這次鎖定通訊設備。華為官方微博在9月30日表示，將在第十四屆全球移動寬帶論壇上推出5W超低功率的5G基地台，號稱「業界獨家 0 Bit 0 Watt」。華為此舉或解決5G基地台長期被詬病的耗電問題，因而引起多方關注。不過廣告文宣未提及覆蓋面積，詳細產品內容仍待論壇揭曉。

公開資料顯示，華為第十四屆全球移動寬帶論壇將於10 日-11 日在杜拜阿拉伯聯合大公國舉辦，主題為「將 5G-A 帶入現實」。

華為預告，新款5G基地台將支持 99% 深度睡眠、按需喚醒、毫秒級關斷。它貼出的廣告語是「5W的超低耗電只能點亮一盞小型節能燈？不！還能點亮一個5G基地台」

華為表示，獨家「0 Bit 0 Watt」綠色解決方案，首度實現可隨時喚醒的極致休眠，射頻模組，實現業界最高 99% 關斷深度；同時，首個達成基於意圖驅動的網路智慧節能，實現多頻網路節能一站一時一策，以最大化網路能效。

據了解，該款產品在設備層面極大化壓縮業務空閒時的耗電冗餘空間，同時保障瞬間業務體驗；在網路層面保障差異化性能要求的同時，實現全天候最大化節能。

華為董事、ICT 產品與解決方案總裁楊超斌曾透露，華為5G商用四年已突破10億用戶，隨著裸眼3D、物聯網、車聯網、智慧製造、AIGC 等應用場景和生態的快速發展，移動網路需要面向 5G-A 持續演進。

據中國鐵塔在2019年報告顯示，5G基地台單系統的典型耗電統計，華為是3500W，中興為3255W、大唐為4940W。意味電力問題成為華為等電信設備商最大挑戰。當時有民眾戲稱「營運商一年利潤只夠繳交電費」；此前，台灣電信業者遠傳稱5G基地台耗電量是4G三倍多，因此多家電信商正引進節電技術並啟動汰換計畫。

華為將推出5W超低功率的5G基地台，號稱「業界獨家 0 Bit 0 Watt」，但詳細產品內容仍待發布。圖取自微博＠華為中國
華為將推出5W超低功率的5G基地台，號稱「業界獨家 0 Bit 0 Watt」，但詳細產品內容仍待發布。圖取自微博＠華為中國

基地台 華為

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