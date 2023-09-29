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IMF指大陸經濟趨穩定 籲提振國內消費加速中期增長
大陸自今年初經濟大幅放緩以來，即將撥雲見日了嗎？國際貨幣基金組織（IMF）28日指出，從最近的數據可觀察到大陸經濟轉趨穩定的跡象，但相信如果大陸採取措施改革經濟增長模式，從促投資轉向提振消費支出，大陸可以在中期內加速成長。
路透報導，IMF首席發言人科扎克（Julie Kozack）在例行記者會作出上述表示。目前，IMF仍維持大陸今年經濟增長能實現在5%左右的預測，詳細內容將於10月10日與世界銀行（World Bank）舉行的年會上發布。
科扎克進一步指出，在人口老化和生產力增長放緩等因素下，大陸經濟增速將在中期內放緩至3.5%左右。不過，通過經濟改革可以使經濟加速增長，呼籲大陸抓住機遇，以短期宏觀經濟政策支持，以及中期改革來實現經濟再平衡。
報導指出，IMF的觀點與部份分析師看法一致。因為大陸在新冠疫情後的復甦蹣跚，加上房地產業的大幅下滑，打壓了消費者需求。長達數十年的基礎建設熱潮導致債務積壓，而低迷的私人企業不願投資。有分析認為，隨著人口老化和生產力增長放緩，大陸陷入日本式停滯的風險越來越大，因而主張透過更強勁的消費支出，以提振經濟成長。
IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前受訪時亦表示，IMF計畫敦促大陸政府轉變經濟增長模式改以提振疲軟的國內消費為主，同時解決陷入困境的房地產與地方政府債務等拖累大陸和全球經濟增長的問題。IMF將對大陸經濟政策進行「第四條」審查，並向北京傳達這些建議。
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