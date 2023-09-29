呷哺回台展店 看上「奉茶」精神

大陸知名台式火鍋品牌「呷哺呷哺」今年落實回台展店計畫，呷哺呷哺集團創辦人、董事長賀光啟接受本報採訪指出，集團旗下所有品牌小火鍋「呷哺呷哺」、高端火鍋「湊湊」、手搖飲「茶米茶」、燒肉「趁燒」與呷哺食品等，將於2024年全部進入台灣，明年台灣市場將是呷哺海外發展版圖中最重要的戰略市場。

賀光啟指出，呷哺集團2014年於香港上市時，集團便做了回台展店的計畫。在上市階段穩固後，累積了足夠經驗，像人才培訓、供應鏈系統、數位化營銷、集團會員打通等。之所以在這個時間點回台，是認為時機已經成熟。呷哺在全球發展，是台式品牌、產品等路線，把完善幾十年的系統嫁接回台灣。

賀光啟表示急需在台灣輸出更多優秀餐飲從業人員到全球呷哺集團裡。「台式服務在全球餐飲位列前位，為確保其他海外門店、大陸門店服務標準化一致，要有台灣人『奉茶』文化精神在裡面」，他說，回台開店也是希望能培育一批台灣優秀人才輸出海外所有市場，來強化集團營運管理上的能力。

另外，賀光啟也提及集團會員體系進度，假如兩岸開放旅遊、觀光後，大陸會員到台灣能享受會員待遇，反之台灣會員到陸港澳地區與新加坡等也享同等待遇。

賀光啟認為，台商回流是必然趨勢，一方面牽涉直接經濟利益，有非常多產業在大陸已沒有競爭力，但台灣仍然保有很強競爭力，因此當然考慮回台；二是台商終究面臨落葉歸根、傳承等問題，無論成功與否都會思考回台。但他坦承，目前傳承問題對他還未有急迫性，現在持續優化企業內部體系，讓企業在任何人的經營下都能正常健康運轉。

談及對兩岸餐飲市場觀察，賀光啟說，兩岸消費者對高品質、對原始食材提煉味道的追求，對於食品安心感與「高性價比」的追求是完全一樣的。

但對於兩岸不同的市場特色會有微調。賀光啟指出，大陸走的是絕對高性價比路線，餐飲環境上會「接地氣」一點，裝修上以簡約風格為主；台灣則是走「小小輕奢」調性，他觀察台灣年輕人對於小火鍋的需求不是吃得多，而是吃得好、吃的精、吃的舒服，並追求食材最原始的味道。

呷哺呷哺首家門店於3月在中山區新光南西展店後，第二家門店於9月中旬在信義區ATT4FUN插旗。

此前據呷哺集團方面表示，「呷哺呷哺」今年預計在台灣開五家新店，目前已開了兩家，未來將再開兩家「呷哺呷哺」，以及一家「湊湊」。