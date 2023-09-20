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太爽了吧！冰淇淋廠每年放「5個月有薪假」 官方證實：秋冬沒人買

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為冰淇淋示意圖。圖／ingimage
圖為冰淇淋示意圖。圖／ingimage

五個月帶薪寒假！大陸河南的「天冰冰淇淋」，因為每到秋冬沒人買冰，因此從9月開始到明年1月，都會放長達五個月的有薪假。對此，陸網紛紛驚呆直呼，「雪糕廠招人嗎」、「快買起來呀，不要讓他們帶薪休假」。

根據大陸媒體《九派新聞》報導，天冰冰淇淋日前PO出一段影片，可以聽見員工直呼「我們是雪糕廠，都放寒假了呀」、「秋天、冬天沒人買冰淇淋，所以9月放寒假」。而天冰冰淇淋也表示，「我們放寒假有休假工資，在家躺著或出去旅遊都有」。

另外，因為放寒假一事引起網上關注，目前訂單絡繹不絕，天冰冰淇淋表示，已經讓電商部門重新上班了，等把快遞發完，就讓員工重新放假。

大陸網友紛紛表示，「雪糕廠招人嗎」、「你買一根我買一根，讓他們加班」、「我們隔壁飲料廠（賣那種擺店裡的綠豆沙）每年10月底就差不多收拾東西了，然後來年3月才開工，簡直不要太爽」、「9月到次年1月放寒假，即便都發基本工資，也數目不小吧…那夏天得掙很多很多才行」、「夏天去供暖廠上班，冬天去雪糕廠上班，完美」。

根據資料顯示，天冰冰淇淋創始於1986年，總部位於河南，「黑米糕」、「天冰脆筒」、「秘製紅豆」等產品深受廣大群眾喜愛。

冰淇淋 寒假 基本工資

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