國軒電池 強攻歐洲市場

大陸知名動力電池企業國軒高科16日在德國哥廷根舉辦其德國工廠首款電池出廠儀式。國軒高科董事長李縝表示，這標誌著國軒高科電池將開始規模化進入歐洲市場。

這也是繼比亞迪、寧德時代之後，大陸電池企業持續在歐洲搶灘。

中新社報導，德國下薩克森州州長斯特凡·魏爾表示，國軒高科電池順應汽車產業轉型需求。他還談及國軒高科與德企福斯集團的合作，及其生產對當地就業的保證等。

德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾·舒曼說，大陸企業在德國雇傭員工人數已超過10萬人，且呈上升趨勢，為未來關鍵行業提供重要技術推動力，中國大陸如今是一個創新國家，在很多研究領域遙遙領先，就汽車行業而言，來自大陸的新供應商將刺激市場，幫助電動汽車在德國更快、更廣泛地被接受。

國軒高科於2021年收購德國博世集團位於哥廷根的工廠，建立其在歐洲首個新能源生產營運基地。李縝去年6月表示，國軒將逐步把哥廷根工廠從過去生產汽車零組件，轉變成製造電池應用產品。將大陸先進的電池技術與德國先進的工藝工程結合，正式開啟國軒電池「歐洲造」步伐。

大陸研究機構「電池中國」指出，歐洲多國純電汽車銷量優於插電混動車型，因此市場對動力電池的需求將持續攀升，而動力電池產能本地化成為業界關注歐洲市場的焦點。多家大陸電池企業正持續布局。

今年7月，財聯社報導比亞迪正為其匈牙利的工廠招募人手，據悉，該工廠是因為與特斯拉簽訂一份動力電池供貨合約，分析認為，該電池組裝廠將幫助比亞迪快速、近距離地將電池運送到特斯拉位於柏林的工廠。

德媒《經理人雜誌》今年1月報導，大陸電池企業寧德時代在德國圖林根州的一家電池工廠投入運營。這是寧德時代在大陸境外開設的第一家工廠。該工廠預計投資18億歐元，最多可提供2,000個工作機會。

目前在歐洲已投產和在建的大陸電池企業有寧德時代、遠景動力、億緯鋰能與國軒高科，宣布投資計劃的有蜂巢能源、孚能科技和中創新航等主流電池企業等。