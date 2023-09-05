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受惠大陸旅遊業復甦 攜程上半年賺近170億元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受惠疫後旅遊復甦，大陸旅遊平台攜程集團今年上半年淨賺人民幣40億元。圖為江西南昌萬壽宮歷史文化街區內早前遊人如織景象。（中新社）
受惠疫後旅遊復甦，大陸旅遊平台攜程集團今年上半年淨賺人民幣40億元。圖為江西南昌萬壽宮歷史文化街區內早前遊人如織景象。（中新社）

大陸旅遊平台攜程集團5日公布2023年第2季及上半年業績顯示，今年第2季淨營業收入為人民幣112億元，年增180%，超過2019年疫情前同期29%；淨利潤為人民幣6.48億元，2022年同期為人民幣4,300萬元；歸屬於攜程集團股東淨利潤為人民幣6.31億元，2022年同期為人民幣6,900萬元。攜程上半年營業總額人民幣204億元，淨利潤40億元（約合新台幣169億元）。

從收入來看，攜程第2季住宿預訂業務收入年增216%；交通票務營業收入為年增173%；旅遊度假業務營業收入年增492%；商旅管理業務營業收入為年增178%。

在支出成本方面，攜程營業成本年增106%；產品研發費用年增67%；銷售及營銷費用年增185%。

財報數據顯示，大陸國內遊火熱，攜程國內酒店預訂量年增170%，較2019年同期增長超過60%。攜程集團整體酒店預訂量年增160%，達歷史新高。整體機票預訂量也創下歷史新高，年增率成長近一倍。

雖然第2季跨境航空客運量僅恢復到2019年同期的37%，但攜程出境酒店和機票預訂量已恢復至2019年同期的60%以上。顯示在整體大陸出境遊市場恢復緩慢下，攜程表現優於市場。

在全球化布局上，攜程在國際OTA平台的機票預訂量年增長超過120%，近兩倍於2019年同期水平。

旅遊行業復甦帶動就業。據統計，攜程集團正式員工加上線下門店從業人員，以及在攜程平台註冊從事旅遊業的導遊、嚮導、定制師等，就業人數目前已經超過10萬人。此外在鄉村旅遊振興方面，攜程在全國各地建立的23個攜程度假農莊。

大陸文旅部發布數據顯示，2023上半年大陸國內旅遊總人次23.84億，年增63.9%；其中，第2季國內旅遊總人次11.68億，年增86.9%。上半年國內旅遊收入（旅遊總花費）人民幣2.3兆元，較上年增加1.12兆元，增長95.9%。

但大陸出境遊恢復仍緩慢，據中國航協，第2季國際旅客運輸量為612.6萬人次，僅恢復至2019年同期的33.7%。

人民幣 酒店 機票 業績

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