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陸外匯管理局：上半年境外資本呈淨流入態勢

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外匯管理局副局長鄭薇稱，大陸上半年境外資本呈淨流入態勢。（新華社）
大陸外匯管理局副局長鄭薇稱，大陸上半年境外資本呈淨流入態勢。（新華社）

近期大陸經濟走勢疲軟，然而大陸國家外匯管理局副局長鄭薇3日稱，大陸上半年資本項目跨境金流動平穩有序，境外資本呈現淨流入態勢，外資淨買入境內股票和債券增多。其中，外資淨買入大陸境內債券近790億美元。

據香港信報指出，鄭薇出席「2023中國國際金融年度論壇」時說明，近期大陸外匯管理的相關情形。她表示，上半年大陸外匯市場穩定性和韌性不斷增強，跨境資金流動平穩有序，初步統計今年上半大陸的國際收支保持基本平衡，經常帳戶的順差為1,468億美元，與大陸國內生產總值的比值是1.7%，處於合理均衡區間。

鄭薇指，貨物貿易順差保持較高水準，繼續發揮穩定國際收支基本盤的作用，其中，大陸以中小或微企業、民營企業為代表的外貿主體活躍度明顯增強，當中的新能源汽車、鋰電池、太陽能等綠色產品出口動能充沛，支持大陸經常帳戶保持合理的順差規模。

此外，鄭薇還提到，服務貿易項下大陸國內居民留學旅遊等跨境出行也在有序恢復，帶動服務貿易收支規模有所增加。資本項跨境資金流動趨穩向好，上半年境外資本呈現淨流入的態勢，外資淨買入境內股票和債券增多。她指出，其中外資淨買入境內債券近790億美元。

另，鄭薇還表示，大陸外管局將繼續深化金融市場雙向開放，優化了熊貓債和境外機構投資者投資大陸債券市場配套的政策管理，不斷完善大陸境內債券市場對外開放的政策，有序推進合格境內投資機構對外投資業務的發展。

鄭薇同時指出，該局還將持續優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理的政策，提升企業跨境資金運用的自由度，更好地支持總部經濟發展，堅持服務實體經濟，支持銀行服務中小微各企業。

於此之前，2日，上海市長龔正與近日訪華的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會晤。龔正說，期待IMF助推上海金融市場開放，促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。

喬治艾娃則回應，IMF將與上海深化合作，並推動全球經濟繁榮發展。

外資 實體經濟 上海

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