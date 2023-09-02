李強會IMF總裁：中國有信心能力推動經濟持續健康發展

據大陸外交部官網昨深夜消息，大陸國務院總理李強昨在人民大會堂會見國際貨幣基金組織(IMF)總裁喬治艾娃。李強在會面中表示，中國經濟持續恢復，總體回升向好，中國有信心有能力推動經濟持續健康發展。喬治艾娃則表示，中國經濟對世界經濟增長的貢獻率達三分之一，IMF讚賞中方為促進經濟增長採取的有力舉措。

雖然中國大陸今年第二季後陸續出現經濟數據轉弱的現象，但IMF7月分發布的最新一期《世界經濟展望報告》，對中國大陸的GDP成長率，仍然維持5.2%的預測，與今年4月做出的預測相同。

李強表示，今年以來，中國經濟持續恢復，總體回升向好。我們將進一步強化政策協同，促進經濟增長，同時堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。我們有信心有能力推動經濟持續健康發展。

李強指出，中方願進一步深化與基金組織合作，支持基金組織在全球治理中繼續發揮重要作用。希望基金組織推動第十六次份額總檢查取得有意義的成果；反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鍊」，維護經濟全球化和自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，提升新興市場國家和發展中國家在國際事務中的代表性、發言權和影響力。中方將繼續支持基金組織在債務問題上發揮作用，希望各方相向而行，用實際行動支持發展中國家。

喬治艾娃表示，中國經濟對世界經濟增長的貢獻率達三分之一，基金組織讚賞中方為促進經濟增長採取的有力舉措，高度評價中方為幫助脆弱和中低收入國家發展、實現全球經濟增長發揮的強有力引領作用。

她說，IMF願同中方進一步加強合作。各方應保持全球供應鏈穩定暢通，防止碎片化風險。IMF願努力推動份額總檢查取得積極成果。