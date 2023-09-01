大陸5大國行領頭下調存款利率 緩解淨息差收窄壓力

大陸存款利率時隔兩個月再次下調，大陸五大國有銀行自9月1日下調定期存款利率，下調幅度約為10至25個基點，中長期存款利率下調幅度較大，有多家商業銀行亦表示跟進下調。分析指出，淨息差持續下行，銀行持續承壓，此次下調存款利率或有助於控制銀行體系負債成本。

綜合澎湃新聞、證券時報報導，大陸國有大行，包含工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行等先後更新了人民幣存款利率，自9月1日起，一年期定期存款利率下調10個基點至1.55%，二年期定期存款利率下調20個基點降至1.85%，三年期和五年期定期存款利率下調25個基點，分別至2.2%和2.25%。活期存款、三個月、六個月定期存款利率保持不變。

商業銀行部分，包括興業銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、浙商銀行、渤海銀行等，也在9月1日同時下調了人民幣存款利率，下調涉及的期限品種、幅度與大行保持一致。

據報導，本次存款利率更動是今年以來第二次下調，此前一次是在今年6月，而本輪下調力度大於上次。一名銀行業分析師表示，通常國有大行調降存款利率後，商業銀行、中小銀行也會跟進，這有利於維護存款市場政策秩序。

報導指出，分析人士普遍認為，本次存款利率調整的背景是銀行普遍存在息差壓力，也是LPR（貸款市場報價利率）下調的必然結果。據金融監管總局8月18日發布的數據，截至今年6月末，大陸銀行業淨息差為1.74%，其中大型商業銀行、股份行淨息差均較一季度收窄0.02個百分點分別至1.67% 、1.81%。

光大證券首席金融業分析師王一峰認為，淨息差持續下行，不僅會影響到銀行信貸投放意願和服務實體經濟能力，更會影響到銀行體系風險防控能力和金融穩定安全。銀行業淨息差水平已基本接近長期金融穩定的底線。控制銀行體系負債成本勢在必行，且較為迫切。

且市場對於此次銀行調降存款利率已有充分預期。農業銀行行長付萬軍表示，受益於存款利率市場化調整機製作用的持續釋放，預計後續存款成本壓力將得到一定緩解，有信心繼續保持存款成本的比較優勢。