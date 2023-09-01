外企深耕大陸 力推綠色、創新

「面對外部挑戰，跨國公司應與不同國家、不同行業的企業通力合作，積極開發創新解決方案，將挑戰轉化為機遇。SABIC上海研發中心一直都是我們重要的創新前沿陣地。未來，SABIC期待繼續深化與中國夥伴之間的協作，堅定支持並助力中國的經濟增長。」多元化化工企業沙特（沙烏地阿拉伯）基礎工業公司（SABIC）首席執行官阿蔔杜拉哈曼·阿爾-法季在上海受訪表示。

中新社報導，SABIC上海研發中心成立於2013年，是SABIC全球創新網絡的重要組成部分。阿蔔杜拉哈曼·阿爾-法季此次特地赴大陸參加研發中心成立十周年慶典。

創新是SABIC深耕中國的核心驅動力。據悉，10年間，SABIC上海研發中心專利申請總數超過360項，公司很多的決定與戰略都基於這裡的研究成果。

在不斷創新的同時，「綠色」也是SABIC發展的主旋律。據悉，SABIC中國研發團隊致力於將更多可循環材料應用於能效、建築、電動汽車等領域的產品中，助力循環經濟發展。

阿蔔杜拉哈曼·阿爾-法季說，「SABIC希望為中國的長期規畫作出更多貢獻，成為中國可持續發展的合作夥伴。」

數日前，另一家世界著名化工企業科思創位於其上海一體化基地內的水性聚氨酯分散體（PUD）新工廠竣工，將於明年第一季度正式投產。

科思創中國區總裁雷煥麗表示，PUD項目之所以選擇落戶上海，是因為中國有全產業鏈和巨大的客戶需求，上海PUD項目在技術和能耗方面都較為領先，旨在服務中國市場的同時輻射亞太市場。「科思創過去數十年參與了中國的改革開放，受益很多。我們對中國市場一直都充滿信心。」

同樣，科思創也希望為中國大陸可持續發展做出自己的貢獻。據科思創首席技術官戴思騰博士介紹，在大陸，科思創與太陽能發電企業和風電企業合作，使得企業在綠電的運用上有非常大的提升，科思創上海一體化基地的綠電占比達到了45%。

2023中國國際工業博覽會9月即將亮相上海，三菱電機將在本屆工博會上展示面向新能源、鋰電、生活用紙等領域的創新解決方案。

「希望推進數位化升級、關注綠色發展的製造業用戶都可以在我們展位找到自己感興趣的展品。」三菱電機自動化（中國）有限公司智能製造戰略執行官杉山素表示。

三菱電機是全球自動化領域的著名廠商，其智能製造領域的創新技術、綜合解決方案，以及綠色智能製造理念，有望幫助中國合作夥伴更好地轉型發展。杉山素表示，綠色發展的關鍵是節能，製造業的終極目標是如何更快、成本更低地生產更多品質優良的產品，三菱電機希望以「智能製造生態圈」助力中國企業實現綠色可持續成長。