陸房企再融資 不受虧損限制

大陸證監會昨連發多項新政，包括房地產上市公司再融資不受虧損限制，並公布有利資本市場融資融券措施等。

大陸證監會昨公告，為落實近期發布相關的一系列政策安排，將修訂「融資融券交易實施細則」，將投資人融資買入證券時的融資保證金最低比例由百分之百，降低百分之八十，自九月八日收盤後實施。

證監會指出，在槓桿風險總體可控的基礎下，適度放寬融資保證金比例，有利於促進融資融券業務功能發揮，盤活存量資金。

證監會指出，考慮當前市場形勢，完善一、二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏作出相關安排。

其中，房地產上市公司再融資不受破發（股價跌破初始發行價格）、破淨（股價跌破淨資產價格）和虧損限制。

中指研究院企業研究總監劉水向陸媒指出，這表明監管部門對房地產上市公司融資給予了更大力度的支持，也有利於已發生經營困難的房企再融資，有助於防範和化解當前房地產企業的風險。