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挽救低迷股市！陸宣布明起證交稅減半徵收 重振投資人對陸股信心
為挽救持續低迷的陸股，大陸財政部、稅務總局27日公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。
路透此前就曾引述知情人士消息指出，北京當局擬將證券交易印花稅稅率由當前的0.1%下調，調降幅度最高可能達50%，以重振投資人對陸股的信心。
上證指數日前失守3,100點，使得市場情緒跌至新冰點。陸媒指出，A股當前的估值實際上已經低於2008年1,664點時的水準。
儘管中國證監會早前已推出包括六大措施等一系列利多政策，並鼓勵上市公司回購自家公司股票來撐盤，但市場信心仍舊明顯不足。因不看好中國經濟未來表現，不少投資人擔心A股恐存在「系統性風險」。
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