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王石：陸房地產仍驚雷滾滾

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
萬科集團創始人王石表示，房地產當前調整期還沒有完成，「驚雷滾滾」仍持續。圖／取自視覺中國
萬科集團創始人王石表示，房地產當前調整期還沒有完成，「驚雷滾滾」仍持續。圖／取自視覺中國

大陸房地產行業近期天搖地動、爆雷不斷，大陸房產開發巨頭、萬科集團創始人兼董事會名譽主席王石廿五日表示，房地產行業仍是大陸的支柱產業，這不會改變，只是當前行業調整期還沒有完成，「驚雷滾滾」仍在持續，現在的開發商將調整和洗牌。

綜合第一財經、香港01報導，王石廿五日在二○二三亞布力論壇夏季高峰會開幕式上，發表對當前大陸房地產行業的看法。

王石認為，房地產業作為中國的支柱產業不會改變，從全世界來看，無論是新加坡，還是歐美，房地產作為支柱產業本身也是不會改變的。

王石提到，目前大陸城市人口居住的房屋中，商品房（意即由房產開發商設計、建造並銷售）占比高達百分之八十，百分之八十的人住在商品房中，這樣的情況在全世界絕無僅有。

王石表示，將來房地產行業一定會進行結構性的調整，至於商品房與其他住房的比例是多少，目前還不能確定，「不過肯定的是，這個比例決定了未來房地產將如何轉向，現在的開發商也將調整和洗牌」。他說，行業會存在，但是企業的調整會非常大，「將之稱為驚雷滾滾，還是烏雲密布，怎麼形容都不為過」。

王石回憶，過往很多中小企業都向自己請教大陸房地產行業的發展問題，二○一六年以前，他都以「堅持」、「熬」來回覆。

因為在有巨大居住需求的前提下，他認為周期下行之後又會再起來。「但是二○一六年之後再有人來問，我的話就改了，我說『趕快跑』。」

當旁人詢問王石，萬科怎麼辦，王石則回應表示，萬科太大跑不了，所以只好調整，「至於怎麼調整，首先就是活著，活著之後才能想怎麼調整」。

王石直言，萬科二○一八年提出的「活下去」到現在依然適用，並強調萬科現在還在轉型。

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