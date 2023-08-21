台流浪跡悲歌／底層生活太苦 寧回台吃牢飯

大陸歷經三年疫情和封控衝擊，內需市場疲弱，經濟復甦緩慢，加上近年美國不斷制裁，嚴重影響出口企業生產，倒閉潮時有所聞。在此環境下，原本就在大陸底層求生的「台流」更不易生存，甚至出現寧可回台吃牢飯（早年因刑案遭通緝），也不願繼續待在大陸度餘生的特殊案例。

一名在大陸發展超過卅年的資深台商指出，除了台商轉移潮，由於各地失業情況嚴重，不少中青年的台幹也被裁員，原本還能拿到比大陸員工優渥的薪資，現在幾無優勢。而過去部分「台流」還能找到依靠勞力的打工機會，現在也少了很多，連生存都成問題。

這位台商透露，近年接觸、協助過一特殊案例，對方早年曾因為走私毒品在台灣被抓，交保期間偷渡到大陸，剛開始身上還有不少錢，「幾百萬（台幣）這樣帶過來，在當年很好過日子」，但是很快就把錢都揮霍光了，後來長時間在廣東東莞地區流浪，起初還能找到些打零工機會，但也是有一餐沒一餐混日子，沒工作時就流浪，晚上睡在肯德基，起床就到百貨商場洗漱，「很難想像曾經的大毒梟在大陸過這種日子」。

這幾年疫情衝擊下，底層台流生活更慘了，這位台商說，上述個案當事人有天向他坦言，說不想繼續在東莞流浪了，因為沒錢，想回台灣，「回台灣會被關，但是不會餓死」；身無分文，在大陸根本活不下去了。

深圳資深台商談到最近接觸的案例，一名曾在台北開餐飲店大賺的老闆，染上賭博後，欠下天價債務，後偷渡到大陸，每月家人寄給他廿萬元台幣，但他在大陸依舊花天酒地，結果身體出了問題，聲帶切除，如今想回台灣，但聽說家人已不願意。至於回台難道不怕被關？台商說，此人已癌症末期，大概連保外就醫都想好了。

淪落大陸社會底層的「台流」雖然有當地台協和台灣人可尋求協助，但也有不少案例是台商介入協助後，當事人獲得一些資助，卻又失聯的情況。例如一名來自基隆的趙姓男子，二○一一年到大陸，曾在福建泉州賣過雞排，近年長期在深圳流浪，後來有當地善心人士和台灣人提供金錢援助，讓他得以度日，也願意幫助他回台灣。

然據深圳台商轉述，台協方面都幫他安排好了，幫他辦好證件，要送他回台灣，沒想到他卻跑掉，找不到人，完全失聯，後來聽說他又繼續流浪，到處要吃要喝，大家都很無奈。