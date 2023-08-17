氫能車、環保紙…世界地熱大會拚零碳

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

8月15日，在大陸首個全國生態日當天，也是距2023年世界地熱大會召開一個月之際，大會宣布將引入碳中和項目，通過碳資產購買等創新解決方式，中和2023年世界地熱大會產生的溫室氣體排放，實現零碳辦會。

中新社報導，根據大會承辦方中國石化集團消息，2023年世界地熱大會將於9月15日至17日在北京召開。會議聚焦全球地熱產業發展熱點趨勢，將組織多場以地熱國家報告、市場發展、前沿技術、綠色金融、政策法規、可持續發展等為主題的技術活動。會議期間，還將同時舉辦2023年世界地熱大會暨地熱能開發技術與裝備展覽會，舉行多場能源領域企業簽約和品牌發布活動等。 　　

大會期間，在接駁交通上，將大力使用氫能車輛；在餐飲服務上，將全面使用可降解塑膠袋、餐盒，精確統計參會人數，避免餐飲浪費；在會議組織上，將使用環保特種紙張，並通過小程式註册簽到、無紙化辦公系統等方式，從源頭減少紙張使用。同時，大會提倡參會者乘坐公共交通和參與光盤行動，號召參會者投身節能降碳的具體實踐，向大眾傳播推廣綠色低碳生活方式。 　會議籌備組委託中石化碳產業科技股份有限公司按照碳中和相關論證規範要求，在會議籌備、舉辦和收尾階段根據實際情況設計減排措施方案，根據一定的排放因子和核算方法，核算會議產生的溫室氣體排放量，在會後通過購買足量碳信用等方式抵消會議實際產生的溫室氣體排放。 　　

2023年世界地熱大會由國際地熱協會（IGA）主辦，中國石化集團承辦，是大陸首次舉辦此項國際盛會。第一屆世界地熱大會於1995年在義大利佛羅倫斯舉辦。

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