快訊

南部6縣市大雨特報 低壓帶雨彈還要再轟3天

自爆出軌3女…群創已婚處長「男女關係混亂」 前主管揭內幕：早警告過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米董座雷軍首次披露AI大模型戰略 遵從「四大原則」

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍14日年度演講中，首次披露AI大模型戰略，宣布小米科技戰略升級，在探索科技的過程中遵從如下原則：深耕底層技術，長期持續投入，軟硬體深度融合，AI全面賦能。路透社
小米董事長雷軍14日年度演講中，首次披露AI大模型戰略，宣布小米科技戰略升級，在探索科技的過程中遵從如下原則：深耕底層技術，長期持續投入，軟硬體深度融合，AI全面賦能。路透社

小米董事長雷軍14日晚間在年度演講中，首次披露AI大模型戰略，雷軍正式宣布小米科技戰略升級，在探索科技的過程中遵從如下原則：深耕底層技術，長期持續投入，軟硬體深度融合，AI全面賦能。

雷軍每年都會舉辦一次年度演講，說明小米的年度策略及發表新產品，雷軍2023年度演講在北京國家會議中心舉行，當天，有3,500人到場加上線上百萬人一起聽雷軍講了四個小時。

演講主題包括他的創業經歷，以及小米的年度新品發布，現年54歲的小米創辦人雷軍依舊精力充沛，數十頁PPT，近萬字演講稿，從晚上7點到10點多，一個人講完了全場。

雷軍在演講中首次透露，小米大模型的主力方向是輕量化和本地部署，讓大模型在手機端就可以應用落地。目前，「小愛同學」已升級為大模型版本，並從14日開始邀請測試。

可見，小米的大模型研究重點在於落地和端側運行。據介紹，它們的第一個部署方向是智慧助理小愛同學。經過大模型技術加持，小愛同學已擁有一個更加強大的大腦，可以答疑解惑、激發靈感、創造藝術，還能扮演角色進行自然對話。結合大模型的對話特點，小愛的交互模型獲得了升級，其原有的能力與大模型的強大通識能力進行了結合。

目前，AI大模型版小愛同學已經開始邀請測試，首批支持的機型包含小米12系列和紅米K50系列。不知MIUI上的大模型落地和鴻蒙比，誰的速度更快？

面對行業內的激烈競爭，小米選擇了技術突圍。雷軍說：「我們會始終堅持小米的願景價值觀，做感動人心價格厚道的好產品，技術為本，持續加大研發投入。」他表示，小米2023年的研發投入預計將超過人民幣200億元。目前小米已佈局12個技術領域，99個細分賽道，未來5年技術投入將達到人民幣1000億元。

雷軍表示，小米會選擇對人類文明有長期價值的技術領域，長期持續投入，在探索科技的過程中會遵從如下原則：深耕底層技術，長期持續投入，軟硬體深度融合，AI全面賦能。

小米 雷軍 AI

延伸閱讀

Google傑出科學家紀懷新：硬體支援LLM可為發展方向

籃球迷不會想錯過！Mamba Forever特展集結親簽球鞋、實戰球衣 致敬KOBE BRYANT傳奇精神

努力的成果！原型師揭7年模型製作成長變化獲激賞 網求重製過往舊作

金融業運用AI納管 業者：確保隱私安全與風控

相關新聞

冥燈？今年已過7個月 陸本土投行「2023預測」全都還沒中

大陸中金公司又再一次「神預測」了嗎？近期，大陸網上出現文章寫到，該公司對2023年的十大預測，至今已經過去7個月，卻都「...

小米董座雷軍首次披露AI大模型戰略 遵從「四大原則」

小米董事長雷軍14日晚間在年度演講中，首次披露AI大模型戰略，雷軍正式宣布小米科技戰略升級，在探索科技的過程中遵從如下原...

創辦人許家印「技術性離婚」？ 恒大集團說話了

中國恒大集團在最新公告中未將丁玉梅列為董事局主席許家印的配偶，「許家印離婚」的說法8月16日在網上流傳。恒大方面對此回應...

陸央行瞥見房地產風暴連鎖效應閃電降息？ 學者曝2關鍵：看看就好

中國降息震驚市場，台經院所長吳孟道分析，市場擔憂中國人行可能看到更多金融危機的訊號，才會閃電出手，但他認為不須過度擔心，...

京東Q2淨利年增50％ 第三方商家數量增加超過一倍

大陸零售巨頭京東16日傍晚公布2023年第2季財報，第2季營收人民幣2,879.3億元（約新台幣1.26兆元），年增7....

疫後首次！國泰航空、香港快運 7月客運量破200萬人次

疫情過後，各國旅客早已恢復飛行的日常。國泰航空近日公布7月份營運數據，顯示7月客運量按年增6.9倍至174.4萬人次，運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦