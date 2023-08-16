小米董座雷軍首次披露AI大模型戰略 遵從「四大原則」

小米董事長雷軍14日晚間在年度演講中，首次披露AI大模型戰略，雷軍正式宣布小米科技戰略升級，在探索科技的過程中遵從如下原則：深耕底層技術，長期持續投入，軟硬體深度融合，AI全面賦能。

雷軍每年都會舉辦一次年度演講，說明小米的年度策略及發表新產品，雷軍2023年度演講在北京國家會議中心舉行，當天，有3,500人到場加上線上百萬人一起聽雷軍講了四個小時。

演講主題包括他的創業經歷，以及小米的年度新品發布，現年54歲的小米創辦人雷軍依舊精力充沛，數十頁PPT，近萬字演講稿，從晚上7點到10點多，一個人講完了全場。

雷軍在演講中首次透露，小米大模型的主力方向是輕量化和本地部署，讓大模型在手機端就可以應用落地。目前，「小愛同學」已升級為大模型版本，並從14日開始邀請測試。

可見，小米的大模型研究重點在於落地和端側運行。據介紹，它們的第一個部署方向是智慧助理小愛同學。經過大模型技術加持，小愛同學已擁有一個更加強大的大腦，可以答疑解惑、激發靈感、創造藝術，還能扮演角色進行自然對話。結合大模型的對話特點，小愛的交互模型獲得了升級，其原有的能力與大模型的強大通識能力進行了結合。

目前，AI大模型版小愛同學已經開始邀請測試，首批支持的機型包含小米12系列和紅米K50系列。不知MIUI上的大模型落地和鴻蒙比，誰的速度更快？

面對行業內的激烈競爭，小米選擇了技術突圍。雷軍說：「我們會始終堅持小米的願景價值觀，做感動人心價格厚道的好產品，技術為本，持續加大研發投入。」他表示，小米2023年的研發投入預計將超過人民幣200億元。目前小米已佈局12個技術領域，99個細分賽道，未來5年技術投入將達到人民幣1000億元。

雷軍表示，小米會選擇對人類文明有長期價值的技術領域，長期持續投入，在探索科技的過程中會遵從如下原則：深耕底層技術，長期持續投入，軟硬體深度融合，AI全面賦能。