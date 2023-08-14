兩岸微流行／陸發指南 促氫能標準落地

中國大陸近年積極發展綠色能源，氫能也成推動重點。近日大陸發改委、能源局等六部委聯合印發「氫能產業標準體系建設指南」，為近三年建構氫能製、儲、輸、用標準化工作擬定重點任務。這也是大陸首次以國家層級發布氫能建設指南，有望促成氫能行業各領域標準加速落地。

屬於二次能源的氫能，具有資源豐富、低碳排放、安全性高、應用廣泛等特點，且其能量密度高、儲存簡單，是大規模、長周期儲能的理想選擇，對大陸推動實現碳達峰、碳中和「雙碳」目標有重要意義。

指南明確部署「核心標準研製行動」和「國際標準化提升行動」。第一項涵蓋基礎與安全、氫製備、氫儲存和輸運、氫加注、氫能應用五個子體系。重點是要充分調動產學研用各方的積極性，按照標準制修訂工作程序，加快制定一批標準以促技術創新成果轉化。

內容包含氫安全、可再生能源水電解製氫、高壓儲運氫設備、氫液化、液氫儲運設備、輸氫管道、加氫站設備、燃料電池系統及其零部件、燃料電池汽車等方面。目標在二○二五年修訂氫能國家、行業標準卅項以上。

第二項包括轉化氫能領域先進適用的國際標準，提升大陸技術水平；鼓勵龍頭企業、研究機構、高等院校等單位的技術專家參與國際標準化工作，逐步提升氫能國際標準化能力等。目標在二○二五年，轉化國際標準五項以上，提出國際標準提案三項以上。

據氫能產業發展中長期規畫，目標在二○三五年形成較完備的清潔能源製氫及供應體系，使可再生能源製氫廣泛應用。