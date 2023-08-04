十年積累 陸自貿區創新成果亮眼

自2013年9月上海自貿試驗區設立以來，十年間，中國已形成擁有21個自貿試驗區及海南自由貿易港的「雁陣」，構建起覆蓋東西南北中的改革開放創新格局。商務部統計指，2022年，21家自貿試驗區實現進出口總額人民幣7.5兆元，同比增長14.5%，占全國的17.8%；實際使用外資超過2200億元，占大陸全國的18.1%。

新華社報導，今年上半年，21家自貿試驗區實際使用外資繼續穩步增長，其中高技術產業實際使用外資同比增長21.2%。商務部綜合司司長楊濤說，「自貿試驗區以不到千分之四的國土面積，吸引了占全國18.4%的外商投資。」 自貿試驗區跨越式發展的背後離不開制度創新的支撐。十年來，中國自貿試驗區累計形成278項制度創新成果，涵蓋投資便利化、貿易便利化、金融開放創新、事中事後監管等多個領域類型。

報導說，中山大學自貿區綜合研究院近日發布的「 2022-2023年度中國自由貿易試驗區製度創新指數」顯示，中國54個自貿片區制度創新指數總體得分平均值為78.03分，相較去年76.7分有所提升。

報導稱，2013年上海自貿區推出了中國第一張自貿試驗區外資負面清單。很快，負面清單的做法推廣到所有自貿區及全國，並不斷縮減。2022年1月1日起，新版自貿試驗區外資准入負面清單進一步縮減至27條，壓減比率為10%，其中製造業條目實現了清零。

華東政法大學副教授李曉郛說，從最初的「碎片化」改革創新到今天的制度集成創新，自貿試驗區在推動制度型開放的過程中始終發揮著敢試敢幹、敢為人先的重要作用。

報導說，目前海南自由貿易港正就對接國際高標準經貿協定如《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》等開展試點，這將為中國參與國際經貿規則制定積累有利條件。

又如廣西自貿試驗區立足既沿海又沿邊的優勢，突出沿邊開放、陸海聯動，打造中國—東盟開放合作高地。未來將加快構建電子信息、新能源汽車、化工新材料、東盟特色產品加工、中藥材加工等面向東盟的跨境產業鏈供應鏈，促進跨境貿易擴量提質。