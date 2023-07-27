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杜蘇芮暴風圈節節逼近 深夜陸警區域再納彰化、南投

陸投資南亞 接近150億美元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部副部長李飛25日在北京稱，截至目前，大陸在南亞地區累計投資接近150億美元，完成工程承包營業額超過2000億美元。

中新社報導，李飛在當天舉行的記者會上表示，大陸與南亞國家經貿合作取得豐碩成果。貿易方面，2013年首屆中國—南亞博覽會召開時，中國大陸和南亞國家貿易總額不足千億美元，去年中國南亞貿易總額已接近2000億美元，年均增長率高達8.3%。目前，中國大陸是南亞國家主要貿易夥伴，已連續多年成為巴基斯坦、孟加拉國、馬爾地夫等國最大貿易夥伴。

投資方面，李飛表示，中巴經濟走廊項目穩步推進，漢班托塔港、瓜達爾港帶動駐在國產業升級，孟加拉以帕德瑪大橋為代表的30餘條公路橋梁，尼泊爾博克拉機場、馬爾地夫納西爾機場改擴建等合作項目，為南亞國家發展和地區互通互聯作出了實實在在的貢獻。 　　

李飛稱，下一步將繼續發揮同南亞國家雙邊經貿聯委會等機制作用，加強經貿政策協調，促進溝通交流，凝聚更多合作共識。繼續通過展會、跨境電商等平台暢通貿易投資管道，提升自由化便利化水平，促進貿易投資融合發展。

大陸商務部亞洲司司長王立平表示，中方願與各方共同落實好中巴自貿協定第二階段降稅安排，亞太貿易協定第二修正案，與馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾、孟加拉等國加快自貿建設。與孟加拉、尼泊爾等國家共同落實好其98%稅目輸大陸產品零關稅待遇，推動地區貿易投資便利化水平不斷提高。

馬爾地夫 孟加拉 尼泊爾

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