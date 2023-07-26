杜蘇芮預計後天登陸福建、廣東　陸氣象局升至二級響應

中颱杜蘇芮逼近台灣，根據路線也將登陸大陸福建、廣東沿海，因此據中國氣象局26日一早發布命令，將應急響應Ⅲ級從提升為Ⅱ級，要求浙江、福建、江西、廣東及可能受影響的省級氣象局加強監測預報預警，做好防汛防颱風服務。

據「中國天氣網」，按照大陸分類，杜蘇芮已於7月24日晚上加強為超強颱風級，預計將於28日早晨到上午在福建中部到廣東東部一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力為13到15級(每秒40到48公尺)。因此，大陸中央氣象台7月26日06時繼續發布颱風橙色預警。

另，中國氣象局於26日08時00分簽發命令，由原Ⅲ級應急響應狀態提升為Ⅱ級。要求浙江、福建、江西、廣東及可能受影響的省級氣象局根據實際研判啟動或調整相應應急響應級別，加強監測預報預警，做好防汛防颱風服務。

據深圳特區報，深圳市氣象台指稱，持續高溫天氣會導致大氣中不穩定能量充足，注意防範局部地區雷雨、短時大風；杜蘇芮進入南海後路徑仍有變數，不排除繼續往西調整的可能。