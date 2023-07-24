東北黑土地保護性耕作 面積增加至8300萬畝

中國大陸黑土地保護利用進展快且成效顯著。2020年-2022年，東北地區黑土地保護性耕作實施面積由4600萬畝增至8300萬畝。

中新社報導，這是中國科學院22日在長春發布的《東北黑土地保護與利用報告（2022）》中的一項數據。當天，中國科學院地理科學與資源研究所研究員廖曉勇對報告進行解讀。

報告顯示，2022年，黑龍江省、吉林省、遼寧省、內蒙古自治區實施保護性耕作面積分別達到2550萬畝、3283萬畝、1000萬畝、1440萬畝。2022年，大陸東北地區共建成了56個整體推進縣和712個縣鄉級高標準應用保護性耕作基地，25個縣實施面積超過100萬畝。廖曉勇表示，東北地區黑土地保護性耕作以點帶面、梯次鋪開的態勢已經形成，保護性耕作帶來的農業經濟、生態綜合效應正逐步顯現。

報告遴選總結出東北地區保護性耕作、地力培育、土壤退化防控、作物綠色高效栽培及前沿技術等5類17條黑土地保護與利用的共性關鍵技術，這些技術在東北地區黑土地保護和作物高產穩產等方面有顯著成效。

報告指出，目前東北地區黑土地保護與利用技術模式主要包括龍江模式、梨樹模式2.0、三江模式、大安模式、遼河模式、遼北模式、大河灣模式、北大荒模式、拜泉模式和全域定製模式。中國科學院在東北黑土區已建成7個示範區，推動相關技術輻射推廣應用。

廖曉勇說，智能監測、微生物學和現代裝備等新興科技是黑土地保護與利用的新動力，跨學科合作是促進黑土地保護重要支撐。未來需在學科交叉融合、新興技術應用等尋求新突破，解決黑土地保護利用的關鍵難題。