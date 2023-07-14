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陸兩岸青創基地已砍半？國台辦：79家經考核保留77家

聯合報／ 聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦指出，海峽兩岸青年就業創業基地79家經過嚴格考核仍保留77家，圖為湖南省首家兩岸青年就業創業基地。（圖／聯合報系資料照片）
大陸國台辦指出，海峽兩岸青年就業創業基地79家經過嚴格考核仍保留77家，圖為湖南省首家兩岸青年就業創業基地。（圖／聯合報系資料照片）

日前有媒體引述我方「官方調查」指出，大陸的海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，已從78家砍半到僅剩下39家在運作、且近3年僅舉辦4次活動。對此，大陸國台辦14日予以駁斥，強調官方累計授牌79家基地和示範點，目前仍保留77家。

國台辦發言人陳斌華14日下午指出，2015 年以來，國台辦累計授牌設立79家「海峽兩岸青年就業創業基地和示範點」，涵蓋園區、學校、創業孵化器、企業和社會團體等各類平台，「經嚴格考核，現保留77家」。

他引述統計數據指出，截止2022年底，基地和示範點累計服務和入駐台青投資企業和創業團隊4,900多個，吸納實習就業創業台青近2萬5,000人（次），累計超過20萬人次參與基地和示範點開展的交流活動。

陳斌華強調，新冠疫情期間仍舉辦形式多樣的交流活動，包含江蘇的基地與示範點2022年舉辦海峽兩岸青年（線上）就業博覽會、廣州20場青創活動、武漢舉辦20場鄂台青年交流活動等。疫情鬆綁後，上海、長沙、廣州、東莞等地也都「積極開展兩岸青年交流活動」。

他指出，「基地和示範點能不能為台青提供實質幫助，參與過的台青最有發言權；大陸是不是有更大發展空間，台胞台企的發展成就最有說服力」。他批評民進黨當局、綠營媒體「編造的謠言越多、越離譜，就越暴露出他們阻擋兩岸青年交流合作的險惡用心」，重申將會同各地區各有關方面繼續支持基地和示範點建設，「也歡迎更多的台青朋友前來參訪交流，了解大陸發展的真實情況」。

公開資料顯示，2015年6月18日，全大陸首家海峽兩岸青年創業基地在深圳中芬設計園正式揭牌，此後歷經擴增，分布範圍達大陸20個省市區左右，其中江蘇、福建、上海、浙江、北京數目最多。

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