大陸陷通縮危機？ 陸央行：目前沒有 下半年也不會有

大陸疫後經濟恢復速度不如預期，近期經濟數據表現更引外界擔憂大陸正面臨通貨緊縮危機，對此，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強14日強調，大陸目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險。

大陸國務院新聞辦公室14日針對今年上半年金融統計數據情況舉行發布新聞發布會。陸央行副行長劉國強表示，當前宏觀經濟數據有所回落，對於存在的問題，確實也不能迴避。

日前，大陸國家統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增率0%，較5月下滑0.2個百分點，是近28個月來新低；6月生產者物價指數（PPI）年降幅擴大為5.4%，創近7年半來新低。相關數據引發外界擔憂，大陸是否面臨通貨緊縮威脅？

劉國強指出，當前經濟面臨的一些挑戰屬於疫後經濟復甦過程中的正常現象。他說，國際上疫情過後消費和經濟恢復都需要時間，一般認為，恢復正常需要一年左右的時間，大陸疫情平穩轉段剛半年左右。

劉國強坦言，7月CPI可能還會下行，這主要是需求恢復時滯和基期影響導致的「階段性現象」。但他認為，今年以來CPI年增長率雖震盪回落，可在全球經濟高通脹的背景下，大陸的物價相對是比較平穩的。

雖然近期大陸物價走低，劉國強強調，大陸宏觀經濟穩步恢復、M2保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異，「所以我們說目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險」。

劉國強預估，隨著政策效果不斷顯現，供需缺口將進一步彌合，8月後CPI有望開始逐步上行，預計全年CPI總體走勢呈U型。年內物價水平先降後升，年底有望向1%靠攏。

劉國強表示，大陸經濟循環和居民收入、消費等現已出現積極好轉。他認為，在全球政治經濟形勢錯綜複雜，大陸內在發展潛力較強，市場預期也總體平穩，有效應對了外部環境變化。從長遠趨勢看，當前科技創新動力不斷增強，綠色轉型穩步推進，消費市場逐步回暖升級，高質量發展的力量正不斷積累，這也是經濟結構性調整的好時機。

針對央行對當前經濟的調控政策，劉國強說，在總量方面，將加大逆週期調節，創造良好的貨幣金融環境。在價格方面，將促進實體經濟融資成本穩中有降，有效支持擴大需求潛力。在結構方面，聚焦重點、合理適度、有進有退，小微民營、綠色創新等重點領域的金融支持不斷加大，房地產「金融16條」政策也已明確延期。

劉國強最後呼籲，前期推出的政策舉措正在發揮效應，對經濟持續穩定增長要有耐心、有信心。