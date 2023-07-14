博鰲經安論壇 今年探討3趨勢

博鰲亞洲論壇秘書長李保東13日宣布，博鰲亞洲論壇全球經濟發展與安全論壇第二屆大會定於今年10月29日至31日在湖南長沙國際會議中心舉行，大會主題為「全球發展 共享安全」。

李保東表示，當前，全球經濟發展與安全領域有三個趨勢更加明顯：一是發展問題與安全問題的聯繫更加緊密；二是傳統安全問題和非傳統安全問題日益交織；三是科技的發展與安全問題日益突出。

李保東指出，經安論壇第二屆大會將深入分析經濟發展與安全領域新趨勢新動向，深入探討如何更好地推動全球發展，共享安全。

長沙市長周海兵昨天則在博鰲亞洲論壇全球經濟發展與安全論壇第二屆大會新聞發布會上，介紹了近年來湖南省在實現高質量發展和高水平安全方面所取得的成就，強調湖南省和長沙市將全力以赴做好第二屆經安大會的各項服務保障工作，打造一個開放包容、多元互鑒的國際交流合作平台，為促進國際合作與世界經濟可持續發展發出湖南聲音。

曾偉雄表示，當前，對話與合作成為各國破解安全發展難題的選擇。經安論壇第二屆大會將致力辦會水準國際化、討論議題前沿化、交流互動立體化。大會將以更大規模、更高規格、更全面的內容，為亞洲乃至全球帶來一場高質量的國際盛會。

據香港文匯網報導，經安論壇第二屆大會將繼續由博鰲亞洲論壇和湖南省人民政府聯合主辦，由大會組委會和長沙市政府共同承辦。屆時將舉行開幕大會、博覽會、中外企業家對話會、分論壇、圓桌會等30餘場活動，邀請各國政府高官、國際組織負責人、企業界代表和專家學者共聚一堂，探討發展領域的前沿問題以及和發展密切相關的安全問題。