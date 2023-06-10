宏都拉斯正式申請加入金磚國家新開發銀行

正在中國大陸進行國事訪問的宏都拉斯總秀瑪菈．卡斯楚今天上午前往位在上海的金磚國家新開發銀行，依據澎湃新聞的視頻，新開發銀行行長羅塞芙對卡斯楚表示，新開發銀行一直在嘗試納入更多的發展中國家為成員國，而卡斯楚的到訪非常重要。

另根據卡斯楚的秘書赫克托．塞拉亞的推特，羅塞芙表示，新開發銀行主要關注發展中國家和新興經濟體，已批准為 96 個項目提供 328 億美元的融資。

而在這一拜會的過程中，卡斯楚也正式申請讓宏都拉斯加入新開發銀行。根據宏都拉斯政府的推特，羅塞芙已正式收到宏都拉斯的申請案，並將在幾天之後就會由銀行的技術委員會啟動宏都拉斯加入的程序。

卡斯楚在致詞時表示，我們知道拉丁美洲正在慢慢改變，而拉美國家正經歷越來越貧窮的過程，但重要的是，只要開放我們的國門，她認為就能讓國家擁有發展的機會，也能找到合作的夥伴，讓人民過上不同的生活。她表示，她感覺十分自豪，我們可以就國家關心以及區域關心的議題進行交流。