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宏都拉斯正式申請加入金磚國家新開發銀行

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（中）向羅塞芙代表的新開發銀行發表談話。 取自宏都拉斯政府推特
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（中）向羅塞芙代表的新開發銀行發表談話。 取自宏都拉斯政府推特

正在中國大陸進行國事訪問的宏都拉斯總秀瑪菈．卡斯楚今天上午前往位在上海的金磚國家新開發銀行，依據澎湃新聞的視頻，新開發銀行行長羅塞芙對卡斯楚表示，新開發銀行一直在嘗試納入更多的發展中國家為成員國，而卡斯楚的到訪非常重要。

另根據卡斯楚的秘書赫克托．塞拉亞的推特，羅塞芙表示，新開發銀行主要關注發展中國家和新興經濟體，已批准為 96 個項目提供 328 億美元的融資。

而在這一拜會的過程中，卡斯楚也正式申請讓宏都拉斯加入新開發銀行。根據宏都拉斯政府的推特，羅塞芙已正式收到宏都拉斯的申請案，並將在幾天之後就會由銀行的技術委員會啟動宏都拉斯加入的程序。

卡斯楚在致詞時表示，我們知道拉丁美洲正在慢慢改變，而拉美國家正經歷越來越貧窮的過程，但重要的是，只要開放我們的國門，她認為就能讓國家擁有發展的機會，也能找到合作的夥伴，讓人民過上不同的生活。她表示，她感覺十分自豪，我們可以就國家關心以及區域關心的議題進行交流。

在雙方的會談中，羅塞芙對卡斯楚率領的宏都拉斯訪問團致以熱烈歡迎，而大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩就坐在羅塞芙旁邊。依據宏都拉斯當地媒體的報導，卡斯楚將在下周二與大陸國家主席習近平會面。

新開發行銀行行長羅塞芙（左）歡迎卡斯楚總統。 取自卡斯楚秘書赫克托．塞拉亞推特
新開發行銀行行長羅塞芙（左）歡迎卡斯楚總統。 取自卡斯楚秘書赫克托．塞拉亞推特

卡斯楚 宏都拉斯

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