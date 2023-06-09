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中國杭州買房送黃金 提振房市花招盡出

中央社／ 台北9日電

中國房市仍未見明顯起色，為提振房市，杭州有新房項目推出「買房送黃金」，例如以人民幣250萬元（約新台幣1079萬元）購買100平方公尺（約30坪）的房，贈送價值25萬黃金，房價變相打82折。

第一財經8日報導，杭州臨安區華發薈天府項目置業顧問表示，「『買房送黃金』的促銷政策是真的」，只要購房者購買相應房源、款項到位，貸款資料核對後沒有問題，售樓處便會贈送相應的黃金，並會就此簽訂額外協議，政策持續到7月。

該置業顧問表示，目前活動主要涉及三棟樓，有89平方公尺、100平方公尺兩種房源，如買89平方公尺的房便送850克黃金、100平方公尺的房送1000克黃金，按照目前的金價，1000克黃金折算成約45萬元。

報導指出，薈天府100平方公尺的房子備案價約250萬，購房者獲贈送黃金，房價變相打82折，只需約205萬。

有業內人士分析，不論是此前以農產品抵房款，還是買房送黃金，其實都是開發商在無法直接降價下，變相降低房價。開發商為促銷花樣盡出，包括買房送裝修、送物業費、送車位等，同樣是變相降價。

報導指出，杭州樓市最近低溫運行。根據中指研究院最新報告，5月杭州房地產市場成交規模較4月下降30%，跌至今年以來最低水平，「流搖」現象持續加劇。新盤「流搖」是指在搖號政策下沒有人參與或較少人參與「搖號」。

杭州新房開盤熱度也下降，5月杭州10區新房項目開盤51次，共計6594套房源入市，較4月下降17.4%。6月進入房企年中衝刺期，預計將會有更多新盤入市，市場熱度將有所恢復。

金價 低溫 套房

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