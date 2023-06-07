快訊

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明凶手是「他們」

張國煒讓網紅進星宇駕駛艙惹議 民航局開罰結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸國企高層牽手小三被街拍 早上曝光傍晚就遭免職

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國企負責人疑似與小三牽手逛街，因被街拍曝光，在陸網流傳。奔流新聞
大陸國企負責人疑似與小三牽手逛街，因被街拍曝光，在陸網流傳。奔流新聞

陸網7日流傳一名大陸國企負責人，在四川成都牽手小三逛街被街拍曝光的影片，引發討論，在事件發酵近一天後，中國石油北京項目管理公司微信公眾號傍晚發聲明表示，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。

據中國石油北京項目管理公司微信公眾號發文表示，根據網上關於我公司所屬寰球項目管理公司員工胡繼勇的相關訊息，公司黨委高度重視，立即組織核實了解。

公告稱，目前，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。公司將根據結果進一步作出處理。衷心感謝社會各界的關心和支持。

在網傳畫面中，一名戴著細框眼鏡的中年男子，與穿著粉色細肩花吊帶裙的女子，在四川成都街上牽手逛街，因女子外型亮麗，被製作美女街拍的創作者拍下後上傳，意外曝光並被大陸網友指認出國企領導的身分，引發討論。

據陸媒大河報，拍攝影片的攝影師小米表示，發布後有收到當事人的私訊，因此一開始發布的影片已刪除，但據他回憶街拍時，兩人沒有拒絕，現場還有很多攝影師都在拍，「如果拒絕了，我們都不會拍，不會發。」

有知情者向陸媒透露，牽手的女子不是胡某某的妻子，也不是女兒，兩人先前在成都逛街，被網友街拍後發布。並有訊息稱，該女就是公司技術部員工董某某，算是胡繼勇的下屬，還曾在網路上發布多張美照，因此也有大陸網友質疑，「那麼高的油價，全給領導拿去養小三了」。

公司發布該名高層被免職的公告。截自中國石油北京項目管理公司微信公眾號
公司發布該名高層被免職的公告。截自中國石油北京項目管理公司微信公眾號

微信 石油 北京 公眾號

延伸閱讀

稱小姨子半邊屁股是姐夫的！ 大學生訂婚宴「口嗨」惹怒娘家…他反斥：反應太大

攝影師街拍專挑低胸白皙正妹 意外捕捉陸高官極樂出差行

超驚人吃法曝光！夜市賣「爆炒鵝卵石」爆紅 網友實測：真的有吃肉的感覺

街拍變捉姦？陸國企高官「慰問基層」到牽去逛街 全程緊盯小三下場慘

相關新聞

10旅英大陸台球選手打假球遭禁賽 趙心童：沒勇氣說不

世界職業撞球和斯諾克協會（世台聯）7日宣布，對此前被指控操縱比賽的10名旅英中國斯諾克選手的裁決，其中梁文博與李行被終身...

陸牽手不倫照真相逆轉！陸高官胡繼勇被包養 女子被起底背景超狂

中國大陸昨日一張攝影師在四川成都街頭街拍的正妹照竟掀起軒然大波！由於該名被拍攝的高挑女子十指緊扣牽著的男性，為大陸中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理胡繼勇，該名男子為已婚身份，目前婚外情被爆出後已被火速停職。

女大生砸13萬找人幫寫留學申請書 一查傻眼：AI寫的

ChatGPT（人工智慧機器人）帶起的AI熱潮席捲全球，舉凡解答、寫程式、寫作文到求職寫履歷，都能快速給出答案，同時也引發不少爭議嶼隱憂。中國大陸一位女大生畢業後想到英國留學，委由仲介機構代寫申請書，出於好奇，她也用ChatGPT寫了一篇申請書，沒想到比對後，兩份申請書的相似度竟達8成以上，讓她傻眼，直呼「白找仲介了」。

一帶一路債務陷阱：違約是中國的錯還是借貸國的錯？

中國是目前全球最大的雙邊債權人，向100多個國家提供多達一兆美元左右的直接貸款和貿易信貸，儼然成為這些開發中國家名義上與實質上的龍頭老大。但是在疫情後，全球經濟都受到衝擊，加上烏俄戰爭帶來的糧食價格飆漲、通貨膨脹加劇，許多債務國紛紛表示無法按照原本的條件來歸還中國的借款。許多國家已經出現違約，沉痾難起的經濟負擔甚至造成當地政治的動盪。

攝影師街拍專挑低胸白皙正妹 意外捕捉陸高官極樂出差行

俗話說人在做天在看，愈是以為完美隱藏的秘密，愈有可能不經意遭人公諸於世。近日一段流傳於抖音的影片遭網友瘋傳，起初以為是攝影師專挑街頭正妹...

陸高考今登場 1291萬考生創新高

中國大陸一年一度的高考（大學入學考試）今起登場，今年考生人數達一二九一萬人為史上之最。同時今年又是疫情解封、實施「乙類乙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦