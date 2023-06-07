大陸國企高層牽手小三被街拍 早上曝光傍晚就遭免職

陸網7日流傳一名大陸國企負責人，在四川成都牽手小三逛街被街拍曝光的影片，引發討論，在事件發酵近一天後，中國石油北京項目管理公司微信公眾號傍晚發聲明表示，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。

據中國石油北京項目管理公司微信公眾號發文表示，根據網上關於我公司所屬寰球項目管理公司員工胡繼勇的相關訊息，公司黨委高度重視，立即組織核實了解。

公告稱，目前，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。公司將根據結果進一步作出處理。衷心感謝社會各界的關心和支持。

在網傳畫面中，一名戴著細框眼鏡的中年男子，與穿著粉色細肩花吊帶裙的女子，在四川成都街上牽手逛街，因女子外型亮麗，被製作美女街拍的創作者拍下後上傳，意外曝光並被大陸網友指認出國企領導的身分，引發討論。

據陸媒大河報，拍攝影片的攝影師小米表示，發布後有收到當事人的私訊，因此一開始發布的影片已刪除，但據他回憶街拍時，兩人沒有拒絕，現場還有很多攝影師都在拍，「如果拒絕了，我們都不會拍，不會發。」

有知情者向陸媒透露，牽手的女子不是胡某某的妻子，也不是女兒，兩人先前在成都逛街，被網友街拍後發布。並有訊息稱，該女就是公司技術部員工董某某，算是胡繼勇的下屬，還曾在網路上發布多張美照，因此也有大陸網友質疑，「那麼高的油價，全給領導拿去養小三了」。