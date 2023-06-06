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「沒有最捲只有更捲」 大陸車企價格戰打到年底

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸汽車產業殺價競爭情況依舊嚴重。圖為南京早前舉辦的車展。（中新社）
大陸汽車產業殺價競爭情況依舊嚴重。圖為南京早前舉辦的車展。（中新社）

大陸汽車市場殺價競爭激烈，多個品牌參與價格戰盼以銷量取勝。業內人士指出，今年的價格戰勢必會打到年底，甚至是明年，「不要心懷僥倖，車企沒有最捲，只有更捲。」

據「第一財經」報導，今年5月中國大陸共有12款重點車型上市，銷售策略與定價，大致反映出當下汽車市場的四種樣貌：

一、大廠比亞迪自身積極降價和推出新車擴大市場佔有率；

二、吉利 、長城 、奇瑞、本田等大型車企積極與比亞迪競爭市場佔有率；

三、合資汽車品牌放棄品牌溢價，以更具攻擊性的價格，爭奪不斷萎縮的燃油車市場；

四、仍在努力掙扎但似乎無力回天的邊緣車企。

福斯（大陸稱「大眾」）大陸子公司營銷部門一位管理層人士指出，今年大陸車市第1季跟第2季的差異很大，第1季由於去年政策透支等原因，導致購買力不足。第2季市場需求復甦，然而「銷量是靠價格戰打下來的」。

上汽集團一家子公司管理層人士表示，市面上很多車售價已低於成本，但幾家主要車企今年的戰略就是要銷量不要利潤。因為如果今天不能獲得市場份額，明天就可能出局。

還有一家新興汽車企業的產品經理說，如今尺寸、價格、配置，傳統的定價邏輯蕩然無存，市場極度混亂，「很多車型一看就是沒有利潤的，但是大家都在捲價格，為了生存不擇手段。就像當年滴滴和Uber打價格戰一樣，希望捲死對手」。

報導指出，中國大陸汽車行業競爭激烈，而且洗牌速度加快，過去三年，已被淘汰的汽車品牌至少有75家，未來二到三年，保守估計六成到七成的品牌將被淘汰。到2025年，大陸排名前10的車企可能會佔據九成的市場，這意味著多數邊緣車企都將出局。

奇瑞汽車副總經理李學用稱，目前看來，車市價格戰勢必打到今年年底，甚至打到明年，車企必須做好決戰20個月的準備。

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